Гениальная идея: Зачем замораживать твердый и кисломолочный сыр

Как правильно заморозить сыр порциями, чтобы он долго не портился

Сыр – это вкусный и полезный продукт, часто используемый для приготовления различных блюд. Если вы приобретаете сыр, но не планируете его использовать сразу, можно заморозить его.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно заморозить творог и сохранить его свежим и полезным на долгое время, пишет сайт "Одна минута".

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Чтобы заморозить сыр правильно, следуйте следующим рекомендациям:

Используйте только свежий творог.

Перед замораживанием творог нужно герметично упаковать.

Можно обернуть творог пищевой пленкой или поместить его в пластиковый или стеклянный контейнер.

Если вы решили хранить сыр в контейнере, оставьте немного свободного места, потому что сыр расширяется во время замораживания.

После полной разморозки сыр нельзя замораживать еще раз.

Алгоритм замораживания сыра:

Натрите творог на терке или нарежьте на кусочки. Разделите творог на порции. Поместите сыр в герметичный контейнер, оставляя немного свободного пространства. Отметьте дату замораживания на контейнере. Во избежание попадания посторонних запахов оберните контейнер пищевой пленкой или обычным пакетом. Храните творог в морозильной камере при температуре не менее –18 градусов.

Срок хранения сыра в морозильной камере составляет 1-2 месяца.

Советы по размораживанию сыра:

Лучше всего размораживать сыр в холодильнике на нижней полке в течение 24 часов.

Если вам нужно разморозить сыр быстрее, поместите его в герметичный пакет и окуните в холодную воду.

Не размораживайте сыр при комнатной температуре, поскольку он может потерять свои вкусовые качества.

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