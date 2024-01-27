Гениальный способ приготовить яичницу без жарки: понадобится всего минута времени

Если вы ищете быстрый и вкусный завтрак, который также полезен для здоровья, то яичница в микроволновке – это идеальный вариант для вас.

Этот рецепт не требует специальных навыков. Блюдо готовится в считанные минуты. Все, что вам понадобится, это миска или чаша, бумажное полотенце, одно яйцо и одна столовая ложка растительного масла, пишет Express.

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Вот как приготовить яичницу в микроволновке:

Разбейте яйцо в миску или чашу. Проколите желток вилкой несколько раз, чтобы предотвратить взрыв. Добавить столовую ложку растительного масла. Накройте бумажным полотенцем. Поместите яйцо в микроволновку и выпекайте при мощности 800 Вт в течение минуты. Перемешайте яйцо и при необходимости готовьте еще минуту.

Этот способ приготовления яичницы имеет ряд преимуществ. Во-первых, он очень скорый. Яичница в микроволновке готовится всего за одну минуту, что идеально подходит для занятых людей. Во-вторых, этот способ приготовления более здоров, чем традиционная жарка на сковороде.

Без использования избыточного масла яичница в микроволновке содержит меньше жира и калорий.

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