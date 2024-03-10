Геомагнитные штормы не стихают: когда в марте закончатся магнитные бури

В воскресенье, 10 марта, на Земле началась пятибалльная магнитная буря, ее мощность достигла красного уровня опасности. Такие бури могут влиять на самочувствие метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

По данным сервиса Meteoagent, завтра, 11 марта, магнитная буря спадет до 3 баллов. В дальнейшем март 2024 года ожидается достаточно спокойным по поводу магнитных бурь. Предварительно, только 31 марта возможен четырехбалльный шторм.

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Даже слабые магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей, чувствительных к ним. Вот несколько советов, которые помогут вам улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

1. Соблюдайте режим дня:

Спите не менее 7-8 часов в сутки. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Избегайте ночных смен.

2. Питайтесь правильно:

Употребляйте больше свежих фруктов, овощей и зелени. Откажитесь от жирной, жареной и острой пищи. Пейте много воды. Уменьшите употребление кофе, алкоголя и энергетических напитков.

3. Увеличьте физическую активность:

Занимайтесь спортом или йогой. Делайте утреннюю зарядку. Почаще гуляйте на свежем воздухе.

4. Избегайте стрессов:

Не перенапрягайтесь. Найдите время для отдыха и отдыха. Занимайтесь медитацией или йогой.

Что пить когда магнитные бури

Витамины группы B, C и E могут помочь вам лучше справляться с воздействием магнитных бурь. Перед приемом витаминов проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Если вы испытываете ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, примите контрастный душ, сделайте массаж. Примите ванну с эфирными маслами. Выпейте травяной чай. Примите обезболивающее или успокаивающее средство, если это необходимо. Помните, что влияние магнитных бурь на человека индивидуально.

Следуя этим советам, вы можете улучшить свое самочувствие во время магнитных бурь и свести к минимуму их негативное воздействие.

Если вы чувствуете ухудшение самочувствия в дни магнитных бурь, обратитесь к врачу за советом.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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