Гигантские скелеты и массивные отпечатки рук на стенах: в пещере США нашли доказательства существования великанов (фото)

Археологи на протяжении десятилетий исследуют утверждение, что на юго-западе США когда-то жившая давно исчезла группа гигантских людей, достигавших трех метров в высоту.

Большие человеческие черепа, 15-дюймовые сандалии (38 см) и массивные отпечатки рук были найдены во время раскопок в пещере в Лавлоке, штат Невада, в течение последнего столетия, что продолжает вызывать любопытство ученых и общественности, пишет издание Archaeology World.

Хотя первые артефакты, связанные с великанами Лавлока, были обнаружены в начале 1900-х годов, истории о гигантах продолжают появляться, поскольку эксперты и обычные люди надеются наконец-то открыть правду.

Все началось с того, что в 1911 году пара шахтеров впервые обнаружила гигантские останки. Они искали там гуано, экскременты птиц или летучих мышей, которые давно были ценным источником удобрения и ингредиентом пороха.

Вас также заинтересует: Археологи обнаружили огромную "вампирскую могилу" с 450 жертвами (фото)

Во время раскопок шахтеры обнаружили более 60 человеческих скелетов. Некоторые из них, как сообщается, были очень большими - от 2 до 3 см высотой.

Остатки человека-великана Остатки человека-великана

Нет научных доказательств, подтверждающих существование людей такого роста. Исследование Университета Невады показало, что скелеты, вероятно, принадлежали людям выше среднего роста, около 180 см, а не 2 или 3 метра.

Некоторые историки также утверждают, что старение в сухих условиях пустыни может превратить темные волосы в рыжие, что потенциально объясняет рыжеволосые останки, о которых сообщалось.

Несмотря на споры, раскопки в пещере Лавлок обнаружили множество других интересных артефактов, кроме "гигантских" останков. Здесь лежали тысячи корзин, наконечников стрел и церемониальных предметов, вырезанных в форме животных.

В пещере обнаружили 38-сантиметровые сандалии, которые, вероятно, носили люди, имевшие длину стопы примерно 40 см.

Обувь, которую носил человек с 39 размером Обувь, которую носил человек с 39 размером

Археологи нашли и отпечаток ладони, выгравированный на камне, который был вдвое больше ладони человека.

Напомним, в эпоху неолита женщин в Европе связывали и хоронили заживо во время жутких ритуалов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!