Гигантскую змею нашли в лесах Амазонки благодаря съемкам фильма с Уиллом Смитом (фото и видео)

Новое исследование показало, что зеленая анаконда, обитающая в Амазонке, на самом деле является двумя разными видами. Более крупный вид, встречающийся в Эквадоре, Колумбии и Венесуэле, получил название северной зеленой анаконды (Eunectes akayima).

Южная зеленая анаконда (E. murinus) – это меньший вид, который встречается в Бразилии и других частях Амазонки. Открытие было сделано командой ученых во главе с профессором Брайаном Фраем из Университета Квинсленда, пишет IFLScience.

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Фрай и его команда изучили влияние добычи нефти на анаконд в Амазонке. Они обнаружили, что самцы анаконд содержат на 1000% больше свинца и кадмия в организме, чем самки, что отражает, как эти элементы проникают в водную экосистему и прокладывают себе путь к пищевой цепи.

Ученые также обнаружили, что эквадорские анаконды больше, чем анаконды Бразилии. Самая большая анаконда, которую они поймали, была длиной 6,3 метра.

Один из членов команды Ваорани был укушен анакондой, длину которой оценивали в 7,5 метра. Генетические исследования показали, что эквадорские и бразильские анаконды настолько отличаются, что их следует считать двумя разными видами.

Северная зеленая анаконда – это самый большой вид змей в мире. Она может произрастать до 8 метров в длину и весить до 200 килограммов. Южная зеленая анаконда немного меньше. Она может произрастать до 5 метров в длину и весить до 100 килограммов.

Издание пишет, что найти анаконду помогли знаменитости. В частности, профессор Фрай был руководителем научной группы амазонской части документального фильма National Geographic "Полюс к полюсу" с Виллом Смитом.

Ранее ученые нашли самое крошечное позвоночное создание в мире.

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