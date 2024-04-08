Гладкая и прилизанная: эксперты по красоте показали прическу, что станет хитом лета 2024 года

В мире красоты постоянно появляются новые тренды, завораживающие своей оригинальностью и стильностью. Грядущий литий сезон не станет исключением: новый хит среди причесок – зализанные волосы.

Гладко зачесанные пряди стали визитной карточкой идеальной внешности, однако эта прическа не подходит для всех. Владельцам идеального овала лица, отсутствия резких черт и заметных дефектов, зализанные волосы придадут дополнительную элегантность, пишет Real Simple.

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По мнению экспертов, прическа с зализанными прядями наиболее выгодно смотрится на среднюю длину волос. Она отлично подходит для разных жизненных ситуаций, придавая образу строгости и элегантности.

Однако, следует помнить, что такая прическа подчеркивает все мелкие недостатки внешности, такие как прыщи, морщинки или неровности кожи. Не подойдет такая прическа женщинам с темными кругами под глазами, отеками, выступающим носом, скулами. Поэтому перед выбором прически важно учесть все преимущества и недостатки собственной внешности.

Чтобы создать прическу "зализанные волосы", необходимо иметь при себе средства стайлинга, скелетную и круглую расческу, а также фен. Процесс создания относительно прост, однако требует некоторой сноровки и внимательности.

Как сделать зализанные волосы:

Вымойте волосы и тщательно высушите полотенцем. Нанесите на волосы гель для фиксации. Для объема подсушите волосы феном и круглой щеткой, направляя локоны назад. Зафиксируйте прическу лаком.

Совет: не переборщите со средствами для фиксации, чтобы волосы не утяжелились.

Зализанные волосы могут стать стильным и элегантным дополнением вашего образа. Однако важно помнить, что оно подходит не всем.

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