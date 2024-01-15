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Главная звезда блюда – консервированная кукуруза. Как сделать вкусный и питательный салат, который вы запомните надолго

Игорь Романько

Как приготовить салат из консервированной кукурузы с фасолью

Этот салат – это вкусное и питательное блюдо, которое готовится из доступных ингредиентов. Он подойдет как для обыденного, так и для праздничного стола.

Рецептом поделились на сайте Одна Минута. Для салата можно использовать любую колбасу, но лучше подходит полукопченая. Помидоры можно заменить огурцами или болгарским перецом, а вместо майонеза можно использовать сметану или йогурт.

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Ингредиенты

  • 220 г колбасы
  • 2-3 помидора
  • 220 г консервированной фасоли
  • 220 г консервированной кукурузы
  • 0,5 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • майонез по вкусу
  • зелень по вкусу
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Колбасу нарезаем кубиками.
  2. Помидоры нарезаем кубиками.
  3. Лук нарезаем кубиками.
  4. Зелень нарезаем мелко.
  5. В миску выкладываем колбасу, помидоры, лук, зелень, фасоль, кукурузу, чеснок, соль и перец.
  6. Заправляем майонезом и перемешиваем.
  7. Подаем к столу.

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