Главные приметы предков: Что нужно сделать на Новый год 2024, чтобы в доме всегда были деньги
Почему перед новым годом нужно отдавать долги и убирать
Новый год – это время новых начинаний и чаяний. Многие верят, что соблюдение определенных народных примет поможет привлечь деньги в грядущем году.
Конечно, нельзя гарантировать, что соблюдение этих примет гарантирует вам финансовое благополучие в следующем году. Однако, если вы верите в них, то они могут помочь вам создать позитивный настрой и зарядить себя на успех, пишет РадиоТрек.
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Вот некоторые из самых популярных примет:
- Возвратите все долги к Новому году. Считается, что если вы оставите долги на следующий год, то целый год будете преследовать финансовые проблемы.
- Не покупайте подарки на последние деньги. Это может привести к тому, что вы будете испытывать нехватку денег на весь следующий год.
- Произведите генеральную уборку дома перед Новым годом. Чистый дом – это символ изобилия.
- Не выносите мусор из дома после 12 часов дня. Считается, что вместе с мусором вы можете унести из дома и свое финансовое благополучие.
- Украсьте елку не только гирляндами и игрушками, но и конфетами и бумажными банкнотами. Чем богаче будет елка, тем успешнее будет ваш год.
- Приготовьте вкусные и разнообразные блюда на праздничный стол. Символом Нового 2024 является Дракон, поэтому ему понравятся блюда из мяса, рыбы и морепродуктов.
- Не забудьте поставить на стол солонку. Считается, что соль помогает отпугнуть негатив и нечисть, которые могут нанести финансовые проблемы.
- Проверьте свою одежду перед Новым годом. В карманах не должно быть дыр, иначе деньги будут "утекать".
- Выбирайте для празднования новую одежду. Это поможет вам не экономить на новых вещах в грядущем году.
- Не убирайте блюда со стола после того, как гости разойдутся. Оставьте на нем фрукты, конфеты и хлеб, чтобы привлечь материальное благополучие.
Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.
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