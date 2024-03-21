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Главный секрет садоводов: что посадить на грядках, чтобы получить большой урожай всех культур

Игорь Романько

Зачем высаживать цветы в саду и огороде

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые огородники сажают на своих грядках не только овощи, но и цветы? Кому это может показаться странным, но на самом деле в этом есть много смысла.

Опытные овощеводы знают, что совместные посадки овощей и цветов могут дать отличный результат. Сажайте цветы на огороде, и вы будете удивлены, как много пользы они могут принести, пишет "На пенсии".

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Почему же так полезно сажать цветы в огороде?

  • Цветы привлекают полезных насекомых. Пчелы, шмели, бабочки и другие насекомые опыляют овощные растения, что значительно увеличивает урожай.
  • Некоторые цветы отпугивают вредителей. Их запах или эфирные масла могут быть неприятны для насекомых, которые вредят овощам.
  • Цветы могут улучшить почву. Некоторые из них, например, настурция, обогащают почву азотом.
  • Цветы делают огород красивее.

Какие же цветы можно сажать на огороде?

  • Календула. Этот цветок не только красив, но и полезен. Она привлекает пчел, отпугивает вредителей, а также обладает лечебными свойствами.
  • Настурция. Этот яркий цветок также привлекает пчел и отпугивает вредителей. Кроме того, она улучшает почву.
  • Бархатцы. Эти цветы не только красивы, но и обладают сильным запахом, который отпугивает многих вредителей.
  • Васильки. Эти полевые цветы привлекают полезных насекомых и улучшают почву.
  • Лаванда. Этот ароматный цветок отпугивает вредителей и делает огород красивее.

Конечно, это далеко не все цветы, которые можно сажать в огороде. Вы можете выбрать любые цветы, которые вам нравятся и подходящие для вашего климата.

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