Глинтвейн стает полезным, если в него добавить тайный ингредиент: рецепт

Антипаразитарный глинтвейн

Ингредиенты:

*вино красное сухое/кагор 750 мл

* вода 150 мл

* сок 1 апельсина

* мед 1-2 ст. ложки

* корица 1 палочка

* имбирь молотый 1 ч. л. или свежий 1/2 чайной ложки

*гвоздика 5 бутончиков

* мускатный орех 1/4 ч. ложки

* бадьян 2 звёздочки

* ½ ч.л. кардамона или 3 шт.

* ½ ч.л. тертого лаврового листа или цельный лист

* 1/4 ч.л. порошка полыни или 1/2 капсулы полыни или 10 капель (если у вас препарат в жидком виде).

* 3-4 горошка черного перца

Сухое красное вино довести до кипения, затем всыпать в него все ингредиенты, затем все это настаивается 15-30 минут. Пьем по 100-200 мл перед сном, (предварительно разогревая, если надо). Лучше курсом.

Без полыни получается классический глинтвейн.

Предугадываю ваши вопросы про возможную замену на безалкогольный вариант глинтвейна, например, на гранатовом соку.

Намного лучше работает именно алкогольный глинтвейн, в силу того, что он парализует нервную систему у простейших.

Антипаразитарный эффект глинтвейна может вас приятно удивить утром.

Будьте здоровы в новом году.