Глициния даст больше аккуратних цветов, если ее правильно обрезать: советы садоводов

Глициния – это вьющееся растение, которое нужно тщательно обрезать, чтобы иметь много цветов. Однако не стоит обрезать слишком много.

Это лишит глицинию цветения. Чтобы так не произошло, достаточно соблюдать простое правило, сообщает Express.co.uk.

Оптимальная длина обрезки глицинии составляет пять почек, подчеркивая, насколько важна правильная обрезка. Обрезать следует в августе.

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Это также лучший способ держать глицинию под контролем, не только предотвратить ее перерастание, но и сохранить ее аккуратный и презентабельный вид. Обрезка глицинии состоит не только в стимулировании нового роста; это также оказывает существенное влияние на структуру растения.

Без обрезки глициния вырастет в огромную, запутанную лиану, состоящую преимущественно из очень длинных стеблей, покрытых листьями.

Август является наилучшим временем для обрезки глицинии, поскольку это фактически конец фазы цветения и естественная пауза в цикле роста, чтобы дать растению обновиться.

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