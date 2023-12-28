Глобальная катастрофа и война с Китаем: что Нострадамус предсказал на 2024 год

Известный французский философ и предполагаемый пророк Нострадамус сделал тревожные прогнозы на 2024 год.

По его пророчествам, следующий год может быть ознаменован войной, наводнениями и падением короля Карла III, пишет JPost.

Добавим, что некоторые люди считают Нострадамуса настоящим пророком, другие считают его просто талантливым писателем, умеющим создавать туманные пророчества, которые можно было интерпретировать разными способами.

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Война в Азии

Нострадамус предрекает жестокий международный конфликт в 2024 году. Он написал: "Красный противник побледнеет от страха. Испугает большой океан".

Аналитики считают, что это может указывать на эскалацию конфликта в Азии с Китаем с участием стран НАТО.

Наводнения и голод

Пророк также предрекает жестокое цунами и "великие наводнения", которые опустошат части света, после чего наступит опустошительный "великий голод".

Нострадамус предупреждал, что земля станет более засушливой и будут большие наводнения. Подразумевается, что цунами может повлиять на сельскохозяйственные угодья, способствуя сильному голоду.

Отречение короля Карла III

Главное пророчество вращается вокруг "короля островов", который будет "изгнан", хотя ни одно конкретное королевское лицо не упоминается. Предположения указывают на то, что британский король Карл является вероятным кандидатом на отречение.

Слова Нострадамуса утверждают, что прошедший через противоречивый развод Король Островов будет "изгнан силой" и заменен "тем, кто не будет иметь знака короля".

Известный эксперт Марио Рединг, автор книги "Пророчества Нострадамуса", предполагает, что непрерывные нападки на короля Карла III и королеву Камиллу могут привести к его отставке.

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Новый папа

В менее заманчивом прогнозе Нострадамус предусмотрел назначение нового папы. По прогнозам, Папа Франциск, которому в следующем году исполнится 88 лет, изменится. Нострадамус пишет: "По смерти очень старого понтифика римлянин доброго возраста будет избран".

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