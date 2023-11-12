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Гниды на древних мумиях помогли найти новый метод получения ДНК древних людей

Былим Елена

Гниды на древних мумиях помогли найти новый метод получения ДНК древних людей

Ученые впервые восстановили ДНК из цемента вшей на волосах, взятом из мумифицированных останков, датируемых 1500-2000 годами. Это удалось сделать благодаря тому, что клетки кожи головы попадают в цемент, производимый самками вшей, когда прикрепляют яйца (гниды) к волосам.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Molecular Biology and Evolution, отмечается, что анализ открыл подсказки о доколумбовой миграции людей в Южной Америке. Этот метод может позволить изучить много более уникальных образцов человеческих останков, где нет образцов костей и зубов.

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Доцент кафедры биологии беспозвоночных в Университете Рединга доктор Алехандра Перотти, руководившая исследованием, отметила, что генетическая информация о людях может быть сохранена "липким веществом, которое производит голова на наших волосах".

"Кроме генетики, биология вшей может дать ценные подсказки о том, как люди жили и умирали тысячи лет назад. Спрос на образцы ДНК из древних человеческих останков вырос в последние годы, поскольку мы стремимся понять миграцию и разнообразие древних человеческих популяций", – добавила она. .

До сих пор древнюю ДНК преимущественно извлекали из плотной кости черепа или с внутренней стороны зубов, поскольку они обеспечивают наилучшее качество образцов. Однако останки черепа и зубов не всегда доступны.

Восстановление ДНК из цемента, изготовленного вшами, помогло ученым сделать выводы о человеке и условиях, в которых он жил, исходя из расположения гнид на его волосах и длины цементных трубок. Об их здоровье и даже причине смерти может указать толкование биологии гнид.

Анализ восстановленной ДНК из цемента гнид, в частности, обнаружил и подтвердил пол каждой из мумий, а еще – генетическую связь между тремя мумиями и людьми, жившими в Амазонии 2000 лет назад.

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В частности, анализ показал, что первоначальное население провинции Сан-Хуан мигрировало из суши и тропических лесов Амазонки к югу от нынешней Венесуэлы и Колумбии.

В ходе исследования также были обнаружены древнейшие прямые доказательства клеточного полиомавируса Меркеля – их нашли в ДНК одной из мумий.

Напомним, в Норвегии на фермерском поле был обнаружен браслет викингов, изготовленный 1000 лет назад (фото).

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