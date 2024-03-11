Голени под пергаментом: быстрый рецепт
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Голени под пергаментом
Спасибо моей теще за отличный рецепт.
Обратите внимание на бумагу, голени куриные готовятся как на пергаменте, на собственном пару. Мой совет – готовить на тефлоновой сковороде или кастрюле.
1-1,5 килограмма куриных голеней
2-3 картофельных (необязательно)
8-10 лука шалот (необязательно)
Для соуса:
оливкового масла (60 мл)
1 столовая ложка томатной пасти
1 полная столовая ложка йогурта
2 зубчика тертого чеснока
красного острого перца (необязательно)
чабреца, черного перца и карри по вкусу
Соль
2 куска пергамента
Способ приготовления:
Все ингредиенты соуса добавьте в подходящую емкость и смешайте.
Поместите смазанную маслом бумагу в соответствующий горшок разместить куриные голени
Добавьте овощи
Накройте другим пергаментом.
Закройте крышку и на маленький огонь.
Готовьте первые 30 минут. Затем проверьте голени и продолжайте готовить таким же образом, переворачивая на другую сторону, накройте пергаментом и крышкой еще на минут 20.
Приготовьте к блюду салат из свежих листьев.
Приятного аппетита.