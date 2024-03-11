Голени под пергаментом: быстрый рецепт

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Голени под пергаментом

Спасибо моей теще за отличный рецепт.

Обратите внимание на бумагу, голени куриные готовятся как на пергаменте, на собственном пару. Мой совет – готовить на тефлоновой сковороде или кастрюле.

1-1,5 килограмма куриных голеней

2-3 картофельных (необязательно)

8-10 лука шалот (необязательно)

Для соуса:

оливкового масла (60 мл)

1 столовая ложка томатной пасти

1 полная столовая ложка йогурта

2 зубчика тертого чеснока

красного острого перца (необязательно)

чабреца, черного перца и карри по вкусу

Соль

2 куска пергамента

Способ приготовления:

Все ингредиенты соуса добавьте в подходящую емкость и смешайте.

Поместите смазанную маслом бумагу в соответствующий горшок разместить куриные голени

Добавьте овощи

Накройте другим пергаментом.

Закройте крышку и на маленький огонь.

Готовьте первые 30 минут. Затем проверьте голени и продолжайте готовить таким же образом, переворачивая на другую сторону, накройте пергаментом и крышкой еще на минут 20.

Приготовьте к блюду салат из свежих листьев.

Приятного аппетита.