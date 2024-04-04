Голод - только одна из причин: почему ворчит в животе и как это может угрожать здоровью

Ворчание в животе – явление знакомое всем. Иногда оно возникает после обильного перекуса или употребления определенных продуктов, что приводит к вздутию.

Однако, не всегда ворчание является признаком нормального пищеварения. Иногда оно может свидетельствовать о проблемах со здоровьем не только желудка, но и печени, поджелудочной железы и желчного пузыря. Чаще это касается хронических заболеваний, таких как гастрит, панкреатит и т.д. Об этом пишет Радиотрек.

Дополнительными симптомами, которые могут сопровождать ворчание, вызванное проблемами со здоровьем, являются:

боль;

тошнота;

рвота;

диарея;

запор;

потеря аппетита;

изменение цвета кала.

Важно обратить внимание на частоту и интенсивность ворчания. Если оно становится постоянным, сильным или сопровождается вышеупомянутыми симптомами, рекомендуется обратиться к гастроэнтерологу.

Кроме проблем со здоровьем, урчание может возникать из-за:

Стресс: сильные эмоции способны нарушать работу желудочно-кишечного тракта даже у здорового человека. Многие люди чувствуют ворчание перед важными событиями, экзаменами или собеседованиями.

сильные эмоции способны нарушать работу желудочно-кишечного тракта даже у здорового человека. Многие люди чувствуют ворчание перед важными событиями, экзаменами или собеседованиями. Непереносимость пищи: некоторые продукты, такие как лактоза, глютен или фруктоза, могут вызвать ворчание и другие симптомы у людей с непереносимостью.

некоторые продукты, такие как лактоза, глютен или фруктоза, могут вызвать ворчание и другие симптомы у людей с непереносимостью. Запор: когда кишечник не может эффективно выводить кал, это может привести к накоплению газов и урчанию.

Читайте также: Ученые исследовали, что будет, если употреблять авокадо ежедневно

Что делать, если вас беспокоит ворчание в животе:

Запишите свои симптомы: отслеживайте частоту, интенсивность и другие сопутствующие симптомы, чтобы помочь врачу в постановке диагноза.

отслеживайте частоту, интенсивность и другие сопутствующие симптомы, чтобы помочь врачу в постановке диагноза. Обратитесь к гастроэнтерологу: если урчание становится постоянным, сильным или сопровождается другими симптомами, рекомендуется пройти обследование.

если урчание становится постоянным, сильным или сопровождается другими симптомами, рекомендуется пройти обследование. Измените свой образ жизни: ведите активный образ жизни, питайтесь правильно, избегайте стрессов, пейте много воды.

Помните, что урчание в животе не всегда является признаком серьезной проблемы. Однако важно обращать внимание на другие симптомы и при необходимости обращаться за квалифицированной помощью.

Напомним, мы уже писали, какая специя помогает контролировать уровень сахара в крови.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!