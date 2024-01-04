Голодная кутья на Сочельник перед Крещением: простой праздничный рецепт

Голодная кутья – это традиционное украинское блюдо, что готовится накануне Крещения, которое в этом году украинцев будут отмечать 6 января. Она является символом поста, который продолжается до Крещения.

Готовится голодная кутья из пшеницы, мака, изюма, орехов и меда. Пшеница в этом блюде символизирует жизнь, а мак и орехи – благополучие.

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Рецепт голодного угла

Готовится голодная кутья просто: пшеница предварительно замачивается на ночь, затем отваривается до готовности. Мак заливается кипятком. Изюм и орехи промываются и измельчаются. Все ингредиенты смешиваются и заправляются медом.

Ингредиенты:

250 г пшеницы

50 г мака

50 г грецких орехов

50 г изюма

2 ст. л меда

Приготовление:

Пшеницу следует промыть и замочить в холодной воде на три часа. Потом ее варят на небольшом огне до готовности, чтобы она стала мягкой. Мак надо залить кипятком, через час процедить и растолочь в ступке. Изюм промойте, орехи очистите и подсушите в духовке, измельчите ножом. В большой емкости смешайте кашу, изюм, орехи и мед. По желанию, кутью можно залить узваром.

Голодная кутья подается на стол вечером перед Крещением. По традиции ее едят первой, чтобы "наполниться силой и здоровьем на весь год".

Что готовят на Сочельник перед Иорданом 2024 года

На постный ужин обычно готовят 7 блюд (или другое нечетное количество).

Обычно на иорданский сочельник готовят следующие блюда:

Кутья

Узвар

Постный борщ

Гречневые блины

Песни голубцы

Вареники с капустой или картофелем

Тушеная капуста

Салат из свеклы и чернослива

Запеченные яблоки

Вишневый кисель

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