Головоломка из Гарварда, которая под силу лишь 10% людей: попробуйте решить сами (фото)

В сети появилась головоломка, которая, как утверждают пользователи, используется на собеседованиях для поступления в Гарвардский университет.

Хотя точно не известно, правда ли это, сама математическая задача, которую, как заявляется, не могут решить 90% людей, является достаточно интересной, сообщает Daily Mail.

Математическая задача, которую связывают с Гарвардским университетом, впервые появилась в Интернете три года назад. Недавно эта головоломка, которую якобы не могут решить 90% людей, снова приобрела популярность в социальных сетях.

На изображении представлен лист бумаги, похожий на бланк Гарварда, на котором от руки написана математическая задача. Издание Daily Mail обратилось в университет для подтверждения связи этой головоломки с учебным заведением, но на момент публикации ответа не поступило.

Что же написано в задании? Оно звучит следующим образом: "У 7 мужчин есть 7 жен, и каждый муж и каждая жена имеют 7 детей. Какое общее количество людей?".

Ответы в социальных сетях варьируются от 21 до 448 человек. Некоторые пользователи утверждают, что общее количество достигает 700, хотя не объясняют, почему именно такая цифра.

Один из пользователей отметил, что головоломка на самом деле является игрой слов и существует несколько возможных решений этой задачи. Ни одно из этих решений не будет ошибочным, если все математические вычисления правильные.

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Задача звучит так: ''У 7 мужчин есть 7 жен, и каждый мужчина и каждая жена имеют 7 детей. Каково общее количество людей?''. Источник: Daily Mail Задача звучит так: ''У 7 мужчин есть 7 жен, и каждый мужчина и каждая жена имеют 7 детей. Каково общее количество людей?''. Источник: Daily Mail

Другой пользователь заметил, что важно, как именно трактовать вопрос. Если у каждого мужчины есть одна жена, то правильный ответ будет 63, но если у каждого мужчины есть 7 жен, то ответ составит 392. Кажется, что основная идея головоломки заключается именно в этой неоднозначности ответа.

Представим, что есть семь пар, то есть 7 мужчин и 7 женщин, итого 14 человек. Каждая пара имеет 7 детей, следовательно, 7 умножить на 7 равно 49 детей. Добавляя к этому взрослых, получаем всего 63 человека, как подсчитал один из пользователей.

А теперь предположим, что каждый мужчина имеет по семь жен. Это означает, что есть 49 жен, которые нужно умножить на 7, что равно 343. Добавляя к этому 7 мужчин, получаем 350 человек. Добавляя еще 49 детей, получим в целом 399 человек.

Если каждая из 49 жен имеет по семь детей, то вместе будет 343 человека. Если же каждый мужчина имеет по семь детей, то будет еще 49 детей, что в общем составит 392 человека.

Математические задачи полезны для развития мозга, поскольку они стимулируют анализ информации и рассмотрение возможных ответов с разных точек зрения. Такие головоломки могут выявить нестандартное мышление.

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