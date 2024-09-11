Головоломка, покорившая сеть: попробуйте найти число среди сладостей за 7 секунд
Новая задача, заставившая многих фанатов головоломок задуматься, выглядит так. На картинке представлены кексы, шоколадные десерты и пончики.
Это настоящая мечта для ценителя сладостей, ведь на картине показаны разноцветные варианты разных тортов, пишет thesun.
Хотя все видят вкусное лакомство, на картинке спрятано определенное число. Его нужно найти за 7 секунд.
Способны ли вы обнаружить число до истечения времени?
Эта иллюзия особенно тяжела из-за многочисленных ярких цветов, которые могут отвлечь ваше внимание.
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Такие визуальные головоломки могут стать отличной тренировкой для мозга. Они способствуют развитию более эффективного мышления и упрощают процесс решения задач.
Число восемь расположено в левой части картинки.
Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.
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