Google времен античности: ученые объяснили, что представляет собой греческая энциклопедия, которой более 900 лет

Одним из монументальных работ среди античных работ является "Суда" - византийское сокровище, которое датируется 1100 годами. Представьте его как древний Google, сборник, выполнявший функции словаря и энциклопедии греческого языка и событий того времени. Написанная на греческом языке, эта гигантская книга состоит из 30 000 записей, раскрывая детали античного и византийского мира.

Об этом пишет Greek Reporter.

Термин "Suda" происходит от византийского слова "souda," переводимого как "крепость." Суда – это произведение между грамматическим словарем и современной энциклопедией, глубоко исследующее происхождение и значение слов, используя филологию своего времени.

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Суда уникальна не только своей размерностью, но и тем, что хранит информацию из утраченных древних источников. Она взаимодействует с старыми произведениями. создавая бесценную летопись истории. Также известно, что Суд объединяет фрагменты из разных источников, включая энциклопедию Константина VII Багрянородного и других.

Личность Суидас, автора Суды, остается загадкой. Вероятно, он жил в конце X века и сведений о нем мало. Суд содержит как христианские, так и языческие сюжеты, свидетельствуя о христианском происхождении автора. Этот текст стал доступным миру благодаря проекту Suda On Line, который обеспечивает свободный вход в базу данных с переводами и дополнительной информацией, делая его ценным ресурсом для изучающих византийскую историю и средневековый период.

Напомним, 30-километровая "Дьявольская комета" приближается к Земле безумными темпами.

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