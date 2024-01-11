Горбатые киты создали спираль Фибоначчи: невероятные кадры с дрона

Полярный фотограф Пит ван ден Бэмд снял невероятные кадры совместной работы китов. Техника кормления пузырьковой сеткой предполагает, что киты ныряют под свою добычу, а затем используют пузырьки, созданные из их отверстий, чтобы захватить рыбу поближе к поверхности воды.

Поведение очень сложно, включает время, координацию, общение и командную работу, и подчеркивает, насколько умными животными являются киты. Предыдущая работа обнаружила, что такое поведение обучено, то есть не все популяции горбатых китов питаются с помощью этой техники, пишет IFLScience.

Читайте также: Фотограф показал, как мышь ежедневно убирала в его амбаре (забавное видео)

Во время демонстрации этого поведения на кадрах ван ден Бэмда пузырчатая сетка кита совпадала с идеальной спиралью Фибоначчи, также известной как золотая спираль. В геометрии это спираль, которая растет на коэффициент φ, известный как золотое сечение – на каждую четверть оборота, образующую спираль.

"Идеально исполненная форма спирали Фибоначчи сделала это невероятным", — сказал ван ден Бэмд Storyful, добавив, что это был момент, который он "никогда не забудет".

Это поведение горбатых китов является еще одним примером того, как природа может быть невероятной и сложной. Она также подчеркивает важность сохранения этих удивительных животных.

Предлагаем к прочтению, как ядовитую змею, найденную в унитазе в Австралии, спасали, чтобы выпустить на природу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!