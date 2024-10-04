Гороскоп на 4 октября: Рыбы получат хорошие новости, а Козерогу следует избегать обещаний

Хотите узнать, что ждет вас 4 октября? Звезды прогнозируют, что Овен сможет легко решить накопившиеся проблемы, а Льву придется четче высказывать свои мысли, чтобы получить помощь. Водолей может почувствовать ограничение в своей свободе, а Рыбам день принесет приятные сюрпризы. Читайте полный гороскоп для всех знаков зодиака и узнайте больше о своем дне!

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Овен

Сегодня вам удастся легко решить накопившиеся проблемы, если проявите немного настойчивости. Будьте уверены в своих действиях, чтобы успешно довести дела до конца.

Телец

Следует выполнить все свои обязательства, ведь ваша репутация под угрозой. Если результат зависит от других, откровенный разговор поможет решить вопрос.

Близнецы

Вокруг вас царит напряжение, но не позволяйте ему вывести вас из равновесия. Продолжайте работать в том же ритме, ведь Уран поддерживает ваши отношения.

Рак

Утром возможно чувство переутомления, но вечером вам понадобятся силы для общения с младшими родственниками. Это потребует сосредоточенности.

Лев

Ваши намерения могут быть непонятны другим. Попытайтесь четче формулировать свои мысли, чтобы получить поддержку и помощь.

Дева

Не упускайте сегодняшний шанс! Ваша рабочая деятельность будет под угрозой через заинтересованное в вас лицо, поэтому поступайте осторожно.

Весы

Не поддавайтесь на пустые обещания, ведь прошлый опыт учит вас осторожности. Лучше полагайтесь на факты, а не на слова.

Скорпион

Кто-то будет пытаться подвергнуть сомнению ваши претензии. Однако вы сможете доказать, что вам принадлежит то, к чему вы хотите.

Стрелец

Сегодня вам удастся уладить недоразумения благодаря полученной информации. Это не станет для вас неожиданностью, но поможет быстро реагировать.

Козерог

Не обещайте то, что не уверены выполнить. Избегайте любых сделок сегодня, потому что рискуете сделать неудачный выбор.

Водолей

Вчерашнее чувство эйфории исчезнет, и вы можете почувствовать, что ваша свобода ограничена. Не разрешайте другим использовать ваше доверие.

Рыбы

День обещает быть интересным: если вы ожидаете гостей или новости, они принесут вам приятные сюрпризы. Оставайтесь спокойными.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи женщин по зодиаку, которые наиболее ревнивы.

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