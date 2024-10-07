Гороскоп на октябрь: как Девы могут избежать неприятностей и обрести любовь

Октябрь несет неожиданные события для людей, рожденных под знаком Зодиака Девы. Астрологи предупреждают о том, что именно в этом месяце Девам следует позаботиться о своем здоровье.

Не следует забывать, что характерной особенностью этого знака является то, что они обладают невыносимой склонностью к чрезмерному употреблению. Следует позаботиться о покое, расслаблении и размышлениях, ведь это заставит их чувствовать себя лучше, говорится в материале издания GK 24 .

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Во втором месяце осени Девы наконец-то почувствуют, что у них есть власть и то, как будет выглядеть их жизнь, зависит от них. Им следует открыться и приглашать к себе положительных людей, возможно, среди них будет та единственная вторая половинка.

В то же время, не стоит забывать о том, что повседневная рутина превратится в ряд неожиданных событий. Профессиональные обязанности женщины отойдут на второй план, хотя все будет следовать планам.

Согласно прогнозу гороскопов, Девы, к сожалению, впадут в потасовку. Это будет настолько подавлять их, что они попытаются прибегнуть к измене.

Причем они будут долго ждать свою жертву – сначала начнут флиртовать с человеком, который попадется им на глаза, с помощью смс или сообщений. Они будут рады, если получат хоть немного внимания со стороны. Однако такое поведение быстро обернется для них противоположными эффектами. Ваша любящая вторая половинка не обнаружит понимания.

Также следует обратить внимание на то, что Девы испытывают сильное чувство ценности и собственности. Их ждет оптимизм, уверенность в себе, радость жизни и новые профессиональные успехи. Впереди лучшее время начать рассчитываться по долгам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о наиболее часто разводящихся знаках зодиаков.

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