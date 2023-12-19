Гортензии будут пышно цвести весной, если сейчас сделать одну задачу

Гортензии – это растения, которые могут пережить зиму и не чувствительны к низким или морозным температурам. Однако соблюдение правил зимнего ухода важно для создания наилучших условий для хороших цветов весной.

Садоводы рекомендуют вообще не трогать растение. Срежьте цветы, когда сойдут заморозки, и растение зацветет, сообщает Express.co.uk.

Никогда не обрывайте головки цветов до весны, потому что с каждым годом их будет становиться все больше. Головки цветов защищают новые почки от заморозков.

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Срежете слишком рано и слишком сильно, и вы можете пропустить цветок в следующем году. Чтобы обеспечить дополнительную защиту гортензий в течение зимы, садоводы могут добавить мелкую мульчу из коры к их основанию.

Это не только помогает утеплить вокруг растений, но и защищает почву и питательные вещества от непогоды.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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