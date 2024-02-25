Українська
Лайфхаки

Гортензии будут сильнее после зимы, если вы выполните одно задание прямо сейчас

Былим Елена

Гортензии будут сильнее после зимы, если вы выполните одно задание прямо сейчас

Гортензии – это прекрасные цветущие растения, которые, при правильном уходе, могут радовать вас своими пышными цветами на протяжении многих лет.

Как объяснили специалисты Express, один из важнейших моментов ухода за гортензией – это подготовка ее к весеннему сезону.

Возможно, вас также заинтересует: Пиво, яйца и вазелин: как эти продукты воюют против слизней и улиток

Что делать с гортензией зимой:

Не обрезайте сухие цветы гортензии. Оставьте цветочные головки на стеблях до весны. Они защищают новые почки от морозов.

Замульчуйте почву вокруг гортензии. Это поможет утеплить корни растения и защитить почву от вымывания.

Не поливайте гортензию зимой. Ей хватит естественных осадков.

Защитите гортензию от сильных морозов. Если зима в вашем регионе очень холодная, вы можете укрыть гортензию мешковиной или агроволокном.

Что делать с гортензией весной:

  • Обрежьте гортензию. Удалите все сухие и поврежденные стебли.
  • Подкормите гортензию. Внесите удобрение, специально разработанное для гортензий.
  • Начните поливать гортензию. Регулярно поливайте растение, чтобы почва всегда была увлажнена.

Следуя этим простым советам, вы поможете вашим гортензиям "проснуться больше и сильнее" после зимы и радовать вас своими пышными цветами на протяжении всего лета.

Ранее эксперты посоветовали высаживать семена в старые губки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Лайфхаки