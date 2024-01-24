Горят в 5 раз дольше: Как правильно топить печь дровами
Топка печи дровами – это традиционный способ отопления, который до сих пор используется во многих домах. Однако, чтобы он был эффективным и экономным, необходимо соблюдать определенные правила.
Для лучшего горения дров можно использовать специальные поджигатели. Если вы хотите, чтобы дрова горели дольше, можно добавить в них немного щепок. Чтобы избежать задымления, не закрывайте защелку полностью, пока дрова полностью не прогорят. Следуя этим простым правилам, вы сможете сделать топку печи более эффективной и сэкономить на дровах, пишет УНИАН.
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Почему дрова в печи быстро сгорают
Существует несколько основных причин, почему дрова в печи могут быстро сгорать:
- Неправильная укладка дров. Если дрова сложены неправильно, они не будут гореть равномерно, а быстро сгорят в центре.
- Неумение вовремя закрыть задвижку. Если защелка закрыта слишком рано, то дрова не смогут полностью прогореть и дадут мало тепла.
- Неудачно выбранная порода дерева. Мягкие породы древесины горят быстрее, чем жесткие.
- Неподходящая температура дров. Сухие дрова горят быстрее сырых.
- Неразогретая топка. Если топка холодная, то дрова будут тратить больше времени на разогрев, а значит, будут сгорать быстрее.
- Большое количество сажи. Сажа мешает проникновению воздуха в топку, что также приводит к быстрому сгоранию дров.
- Отсутствие регулировки количества дров в зависимости от температуры на улице. Чем холоднее на улице, тем больше дров нужно уложить в печь.
Как правильно топить печь дровами
Чтобы дрова в печи горели дольше и эффективнее, необходимо соблюдать следующие правила:
- Укладывайте дрова правильно. Дрова следует укладывать в виде пирамиды, причем нижний ряд должен быть шире верхнего. Между дровами оставляйте маленькие промежутки для циркуляции воздуха.
- Закрывайте задвижку вовремя. Когда дрова загорятся, начинайте постепенно закрывать защелку. Закройте ее полностью, когда дрова полностью прогорят.
- Выбирайте правильную породу дерева. Для топки печи лучше всего подходят твердые породы древесины, такие как дуб, бук, ясень, береза.
- Готовьте дрова заранее. Сухие дрова горят дольше и эффективнее сырых. Поэтому желательно занести дрова в дом за 2-3 дня до топки, чтобы они просохли.
- Разогревайте топку. Перед тем как положить дрова в топку, разогрейте ее, сжег там несколько щепок.
- Соблюдайте режим горения. Оптимальная температура горения дров – до 320 градусов. При более высокой температуре дрова будут гореть слишком быстро.
- Убирайте сажу. Сажа засоряет дымоход и ухудшает тягу. Поэтому ее нужно регулярно удалять.
Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.
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