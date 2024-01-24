Горят в 5 раз дольше: Как правильно топить печь дровами

Топка печи дровами – это традиционный способ отопления, который до сих пор используется во многих домах. Однако, чтобы он был эффективным и экономным, необходимо соблюдать определенные правила.

Для лучшего горения дров можно использовать специальные поджигатели. Если вы хотите, чтобы дрова горели дольше, можно добавить в них немного щепок. Чтобы избежать задымления, не закрывайте защелку полностью, пока дрова полностью не прогорят. Следуя этим простым правилам, вы сможете сделать топку печи более эффективной и сэкономить на дровах, пишет УНИАН.

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Почему дрова в печи быстро сгорают

Существует несколько основных причин, почему дрова в печи могут быстро сгорать:

Неправильная укладка дров . Если дрова сложены неправильно, они не будут гореть равномерно, а быстро сгорят в центре.

. Если дрова сложены неправильно, они не будут гореть равномерно, а быстро сгорят в центре. Неумение вовремя закрыть задвижку . Если защелка закрыта слишком рано, то дрова не смогут полностью прогореть и дадут мало тепла.

. Если защелка закрыта слишком рано, то дрова не смогут полностью прогореть и дадут мало тепла. Неудачно выбранная порода дерева. Мягкие породы древесины горят быстрее, чем жесткие.

Неподходящая температура дров . Сухие дрова горят быстрее сырых.

. Сухие дрова горят быстрее сырых. Неразогретая топка . Если топка холодная, то дрова будут тратить больше времени на разогрев, а значит, будут сгорать быстрее.

. Если топка холодная, то дрова будут тратить больше времени на разогрев, а значит, будут сгорать быстрее. Большое количество сажи . Сажа мешает проникновению воздуха в топку, что также приводит к быстрому сгоранию дров.

. Сажа мешает проникновению воздуха в топку, что также приводит к быстрому сгоранию дров. Отсутствие регулировки количества дров в зависимости от температуры на улице. Чем холоднее на улице, тем больше дров нужно уложить в печь.

Как правильно топить печь дровами

Чтобы дрова в печи горели дольше и эффективнее, необходимо соблюдать следующие правила:

Укладывайте дрова правильно . Дрова следует укладывать в виде пирамиды, причем нижний ряд должен быть шире верхнего. Между дровами оставляйте маленькие промежутки для циркуляции воздуха.

. Дрова следует укладывать в виде пирамиды, причем нижний ряд должен быть шире верхнего. Между дровами оставляйте маленькие промежутки для циркуляции воздуха. Закрывайте задвижку вовремя. Когда дрова загорятся, начинайте постепенно закрывать защелку. Закройте ее полностью, когда дрова полностью прогорят.

Выбирайте правильную породу дерева . Для топки печи лучше всего подходят твердые породы древесины, такие как дуб, бук, ясень, береза.

. Для топки печи лучше всего подходят твердые породы древесины, такие как дуб, бук, ясень, береза. Готовьте дрова заранее . Сухие дрова горят дольше и эффективнее сырых. Поэтому желательно занести дрова в дом за 2-3 дня до топки, чтобы они просохли.

. Сухие дрова горят дольше и эффективнее сырых. Поэтому желательно занести дрова в дом за 2-3 дня до топки, чтобы они просохли. Разогревайте топку . Перед тем как положить дрова в топку, разогрейте ее, сжег там несколько щепок.

. Перед тем как положить дрова в топку, разогрейте ее, сжег там несколько щепок. Соблюдайте режим горения . Оптимальная температура горения дров – до 320 градусов. При более высокой температуре дрова будут гореть слишком быстро.

. Оптимальная температура горения дров – до 320 градусов. При более высокой температуре дрова будут гореть слишком быстро. Убирайте сажу. Сажа засоряет дымоход и ухудшает тягу. Поэтому ее нужно регулярно удалять.

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