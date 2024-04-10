Гости будут в восторге: рецепт апельсинового чая

Ощутите взрыв свежести и тепла с каждым глотком этого невероятного напитка. Апельсиновый чай не только согреет вас в холодный день, но и подарит приятную прохладу в жаркий летний день.

Секрет этого чая – апельсин в трех ипостасях: ароматная цедра, сочный сок и кусочки спелого плода. А для любителей горчинки можно добавить цедру лимона или лайма. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты :

2 апельсина

10 г имбиря

2 стакана воды

1/6 ч. л. соли

1/2 ч. л. черного листового чая

Сахар по вкусу

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Приготовление :

Подготовьте апельсины: тщательно вымойте, обсушите полотенцем. Из одного апельсина натрите цедру на грубой терке, а из обоих выжмите сок. Второй апельсин нарежьте небольшими кусочками. Очистите и нарежьте тонкими ломтиками имбирь. Вскипятите воду: влейте воду в кастрюлю, добавьте цедру и имбирь, доведите до кипения. Через 5 минут всыпьте соль. Заварите чай: добавьте чайный лист, кипятите 1 минуту. Соедините все составляющие: процедите чай, влейте апельсиновый сок, добавьте сахар. Положите кусочки апельсина в чашки, разлейте чай.

Наслаждайтесь ароматным и согревающим апельсиновым чаем!

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