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Гости будут в восторге: рецепт рождественских пряничных вафель

Цихоцкая Мария

Гости будут в восторге: рецепт рождественских пряничных вафель

Ароматные вафли со специями – это идеальный десерт для зимних праздников. Они обладают насыщенным вкусом и ароматом, который не оставит равнодушным ни одного гурмана. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

  • Молоко – 1,5 стакана
  • Масло сливочное – 50 г
  • Мед – 1/2 стакана
  • Коричневый сахар – 1/2 стакана
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука пшеничная – 1,5 стакана
  • Имбирь молотый – 1 ст. л.
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Корица молотая – 1 ч. л.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Мускатный орех молотый – 1/4 ч. л.
  • Гвоздика молотая – 1/8 ч. л.
  • Сахарная пудра – по вкусу

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Приготовление:

  1. Разогрейте молоко. Растопите сливочное масло.
  2. В большой миске смешайте молоко, растопленное масло, мед, коричневый сахар и яйцо. Хорошо взбейте.
  3. В другой миске смешайте муку, имбирь, корицу, мускатный орех, разрыхлитель, гвоздику и соль.
  4. Постепенно введите сухие ингредиенты в водянистую смесь, перемешивая до однородности.
  5. Нагрейте вафельницу. Смажьте ее сливочным маслом.
  6. Налейте в вафельнице по 2/3 стакана теста. Готовьте вафли согласно инструкции или 3-4 минуты, пока они не станут золотистыми.
  7. Готовые вафли выложите на тарелку.

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