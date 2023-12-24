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Гости будут в восторге: рецепт рождественского салата с клементинами и фетой

Цихоцкая Мария

Гости будут в восторге: рецепт рождественского салата с клементинами и фетой

Этот салат – отличный способ добавить рождественского духа к вашему праздничному столу. Он легок и освежающий, благодаря сочетанию сладких клементинов, пикантного фенхеля и сливочной феты. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

  • 6-8 клементинов
  • 2 головки цикория
  • 100 г кресс-салата
  • 1 корень фенхеля
  • 1 красный лук
  • 100 г сыра фета
  • 1 веточка петрушки

Для заправки:

  • 1 сок клементина
  • 1 сок лимона
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. сахарной пудры

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Приготовление

  1. Взбейте все ингредиенты для заправки в миске, приправьте солью и отложите.
  2. Очистите клементины от кожуры и нарежьте их кружочками, не разбирая на дольки.
  3. В миске аккуратно перемешайте измельченный цикорий и кресс-салат с фенхелем и луком.
  4. Положите ломтики клементина на противоположные стороны каждой тарелки, насыпьте горькую листву посередине, а сверху разложите фету.
  5. Добавьте в заправку измельченную петрушку и полейте салат.

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