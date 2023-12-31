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Гости будут в восторге: рецепт салата "Мимоза" с грушей

Цихоцкая Мария

Гости будут в восторге: рецепт салата 'Мимоза' с грушей

Этот салат прост в приготовлении, но при этом очень вкусен и оригинален. В этом рецепте мы предлагаем вам приготовить его с грушей и семгой. Этот рецепт придаст салату новые вкусовые оттенки и сделает его еще более изысканным. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

  • Филе семги – 250 г
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Груша – 1 шт.
  • Сыр твердый – 100 г
  • Майонез – 200 г
  • Соль – по вкусу

Приготовление

  1. Отварите яйца вкрутую.
  2. Отварите филе семги в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и 2-3 горошинами перца.
  3. В отдельные миски натрите сыр, грушу без кожуры. Отделите в готовых яйцах белки от желтков. Разомните готовое филе семги вилкой.
  4. Подготовьте плоскую тарелку или салатницу. Выложите салат слоями:
  • Тертые белки 2-х яиц.
  • Тертый сыр.
  • Половина рыбного филе или половина консервированной рыбы.
  • Слой майонеза.
  • Тертая груша.
  • Тертые желтки 4-х яиц.
  • Тертый сыр.
  • Остаток рыбы.
  • Слой майонеза.
  • Тертые белки 2-х яиц.
  1. Сделайте салат "шляпка" из желтков, использовав их количество по своему вкусу.
  2. Перед тем как подать салат, подержите его в холодильнике около часа.

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