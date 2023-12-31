Гости будут в восторге: рецепт салата 'Мимоза' с грушей

Этот салат прост в приготовлении, но при этом очень вкусен и оригинален. В этом рецепте мы предлагаем вам приготовить его с грушей и семгой. Этот рецепт придаст салату новые вкусовые оттенки и сделает его еще более изысканным. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

Филе семги – 250 г

Яйца куриные – 4 шт.

Груша – 1 шт.

Сыр твердый – 100 г

Майонез – 200 г

Соль – по вкусу

Приготовление

Отварите яйца вкрутую. Отварите филе семги в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и 2-3 горошинами перца. В отдельные миски натрите сыр, грушу без кожуры. Отделите в готовых яйцах белки от желтков. Разомните готовое филе семги вилкой. Подготовьте плоскую тарелку или салатницу. Выложите салат слоями:

Тертые белки 2-х яиц.

Тертый сыр.

Половина рыбного филе или половина консервированной рыбы.

Слой майонеза.

Тертая груша.

Тертые желтки 4-х яиц.

Тертый сыр.

Остаток рыбы.

Слой майонеза.

Тертые белки 2-х яиц.

Сделайте салат "шляпка" из желтков, использовав их количество по своему вкусу. Перед тем как подать салат, подержите его в холодильнике около часа.

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