Готовим рисовый пудинг с корицей: простой рецепт ризогало

Греческий рисовый пудинг, известный как "rizogalo" (ризогало), является популярным десертом. Основные ингредиенты этого блюда – рис, молоко, сахар и корица.

Для приготовления ризогало обычно используют круглый рис. Он варится в молоке до мягкости. Это блюдо обладает нежной кремовой консистенцией и приятным вкусом. Рецептом рисового пудинга поделилось издание Shuba.

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Как приготовить ризогало

Ингредиенты:

Молоко – литр

Сахар – 200 г

Рис – 150 г

Вода – 250 г

Крахмал кукурузный – 60 г

Соль – щепотка

Корица, ваниль, цитрусовая цедра – по вкусу

Налейте молоко в широкую кастрюлю с толстым дном, всыпьте рис и перемешайте. Поставьте на средний огонь и регулярно помешивайте.

Когда молоко начнет закипать, убавьте огонь и продолжайте готовить, постоянно помешивая, в течение 30–40 минут. Рис должен стать мягким.

Очень важно готовить греческий пудинг на низкой температуре и часто перемешивать, чтобы молоко не подгорало, а рис не прилипал ко дну кастрюли.

Если хотите прибавить блюду аромата, добавьте цедру лимона или апельсина.

Когда рис разварится, снимите кастрюлю с огня, добавьте сахар и ванильный экстракт, помешивайте, пока сахар не растворится. Если вы хотите более густой консистенции, разведите чайную ложку кукурузного крахмала в небольшом количестве воды и добавьте к пудингу. Готовьте еще несколько минут. Когда блюдо доварится, разложите его в пиалки и присыпьте корицей. Когда пудинг остынет, его можно подавать.

По желанию, можете добавить в ризогало ягоды или фрукты.

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