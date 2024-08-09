Готовимся к осени - 2024: какие кардиганы будут в тренде
Кардиган – это тот универсальный элемент гардероба, способный превратить любой образ. И осень 2024 года не станет исключением. Дизайнеры предлагают нам множество интересных вариантов, от классических моделей до смелых экспериментов. Об этом пишет Радиотрек.
Что будет в моде:
- Объемные кардиганы Оверсайз продолжает оставаться актуальным. Объемные кардиганы с большими карманами и широкими рукавами придадут образу комфорта и уюта.
- Кардиганы с контрастными деталями: Яркие пуговицы, карманы на контрасте, полоски или клетка – все это добавит изюминки вашему образу.
- Вязаные кардиганы с уникальными узорами: Ручная работа всегда ценится. Вязаные кардиганы с эксклюзивными узорами станут настоящим украшением вашего гардероба.
- Кардиганы с бахромой: Бахрома придаст движению и динамичности вашему образу. Особенно актуальна будет бахрома на рукавах или по низу изделия.
- Кардиганы с пайетками: Вечерний вариант для тех, кто любит блистать. Поетки придадут кардигану праздничный вид и позволят создать эффектный образ.
- Цветовые решения: Модные цвета осени 2024 – это насыщенные оттенки бордового, зеленого, синего, а также пастельные тона.
Как носить кардиганы:
- Кардиган идеально сочетается с платьями разной длины. Для создания многослойного образа можно надеть кардиган поверх платья.
- С джинсами: Классическое соединение, которое всегда выглядит стильно. Выберите джинсы прямого кроя или скинные.
- С шортами: Смелое решение для осени. Шорты с высокой посадкой и объемный кардиган – модно и комфортно.
- Кардиган прекрасно смотрится с брюками разного фасона: от классических до спортивных.
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С чем совмещать:
- Обувь: Сапоги, кроссовки, ботильоны – выбор обуви зависит от вашего стиля и избранного образа.
- Аксессуары: Дополните образ шляпой, шарфом, сумкой или массивными украшениями.
Основные тренды:
- Оверсайз: Объемные кардиганы, свободно облегающие фигуру.
- Вязаные модели: Ручная работа и уникальные узоры.
- Яркие цвета и контрастные детали.
- Необычные материалы: бархат, кожа, мех.
Кардиган – это универсальная вещь, позволяющая создать множество разных образов. Выбирайте модель, подходящую именно вам, и экспериментируйте со стилями.
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