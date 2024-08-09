Готовимся к осени - 2024: какие кардиганы будут в тренде

Кардиган – это тот универсальный элемент гардероба, способный превратить любой образ. И осень 2024 года не станет исключением. Дизайнеры предлагают нам множество интересных вариантов, от классических моделей до смелых экспериментов. Об этом пишет Радиотрек.

Что будет в моде:

Объемные кардиганы Оверсайз продолжает оставаться актуальным. Объемные кардиганы с большими карманами и широкими рукавами придадут образу комфорта и уюта.

Оверсайз продолжает оставаться актуальным. Объемные кардиганы с большими карманами и широкими рукавами придадут образу комфорта и уюта. Кардиганы с контрастными деталями: Яркие пуговицы, карманы на контрасте, полоски или клетка – все это добавит изюминки вашему образу.

Яркие пуговицы, карманы на контрасте, полоски или клетка – все это добавит изюминки вашему образу. Вязаные кардиганы с уникальными узорами: Ручная работа всегда ценится. Вязаные кардиганы с эксклюзивными узорами станут настоящим украшением вашего гардероба.

Ручная работа всегда ценится. Вязаные кардиганы с эксклюзивными узорами станут настоящим украшением вашего гардероба. Кардиганы с бахромой: Бахрома придаст движению и динамичности вашему образу. Особенно актуальна будет бахрома на рукавах или по низу изделия.

Бахрома придаст движению и динамичности вашему образу. Особенно актуальна будет бахрома на рукавах или по низу изделия. Кардиганы с пайетками: Вечерний вариант для тех, кто любит блистать. Поетки придадут кардигану праздничный вид и позволят создать эффектный образ.

Вечерний вариант для тех, кто любит блистать. Поетки придадут кардигану праздничный вид и позволят создать эффектный образ. Цветовые решения: Модные цвета осени 2024 – это насыщенные оттенки бордового, зеленого, синего, а также пастельные тона.

Как носить кардиганы:

Кардиган идеально сочетается с платьями разной длины. Для создания многослойного образа можно надеть кардиган поверх платья.

идеально сочетается с платьями разной длины. Для создания многослойного образа можно надеть кардиган поверх платья. С джинсами: Классическое соединение, которое всегда выглядит стильно. Выберите джинсы прямого кроя или скинные.

Классическое соединение, которое всегда выглядит стильно. Выберите джинсы прямого кроя или скинные. С шортами: Смелое решение для осени. Шорты с высокой посадкой и объемный кардиган – модно и комфортно.

Смелое решение для осени. Шорты с высокой посадкой и объемный кардиган – модно и комфортно. Кардиган прекрасно смотрится с брюками разного фасона: от классических до спортивных.

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С чем совмещать:

Обувь: Сапоги, кроссовки, ботильоны – выбор обуви зависит от вашего стиля и избранного образа.

Сапоги, кроссовки, ботильоны – выбор обуви зависит от вашего стиля и избранного образа. Аксессуары: Дополните образ шляпой, шарфом, сумкой или массивными украшениями.

Основные тренды:

Оверсайз: Объемные кардиганы, свободно облегающие фигуру.

Объемные кардиганы, свободно облегающие фигуру. Вязаные модели: Ручная работа и уникальные узоры.

Ручная работа и уникальные узоры. Яркие цвета и контрастные детали.

Необычные материалы: бархат, кожа, мех.

Кардиган – это универсальная вещь, позволяющая создать множество разных образов. Выбирайте модель, подходящую именно вам, и экспериментируйте со стилями.

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