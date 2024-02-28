Готовимся к весне: топ-9 продуктов, которые помогут быстрее похудеть
Готовимся к весне: топ-9 продуктов, которые помогут быстрее похудеть
Вскоре весна и конечно у многих из нас мелькнула мысль о похудении. Когда в голове появляются слова "диета", мы думаем об определенном, известном всем наборе продуктов. Но был назван интересный список пищи и блюд, которые помогут избавиться от лишнего веса. Некоторые из них достаточно неожиданны. Об этом пишет ТСН.
Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть
- Заправка из оливкового и яблочного уксуса для овощных салатов. Такая витаминная бомба ускоряет метаболизм и снижает жировые отложения.
- Легкие соусы-дипы на основе хумуса, каперсов или йогурта – дополнительный источник растительного белка.
- Супы из овощного или куриного бульона для снабжения микроэлементами без ущерба для фигуры.
- Попкорн – отличная низкокалорийная перекуска, особенно с травяными или натуральными приправами.
- Пицца на основе цельнозерновой или овсяной муки или сыра – хороший источник клетчатки и белка.
- Белковый омлет из 1 целого яйца и нескольких белков – много полезного протеина.
- Куриные котлеты с добавлением овощей, например цветной капусты – вкусное диетическое блюдо.
- Яблочное пюре как десерт или для выпечки – сладости пользы для фигуры.
- Макароны из гороха, нута или других бобовых – прекрасное сочетание вкуса и пользы.
- Масляный спрей для жарки вместо обычного масла – экономия калорий в любимых блюдах.
Напомним, названы 5 главных лайфхаков для быстрого похудения.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !