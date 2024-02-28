Готовимся к весне: топ-9 продуктов, которые помогут быстрее похудеть

Вскоре весна и конечно у многих из нас мелькнула мысль о похудении. Когда в голове появляются слова "диета", мы думаем об определенном, известном всем наборе продуктов. Но был назван интересный список пищи и блюд, которые помогут избавиться от лишнего веса. Некоторые из них достаточно неожиданны. Об этом пишет ТСН.

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Заправка из оливкового и яблочного уксуса для овощных салатов. Такая витаминная бомба ускоряет метаболизм и снижает жировые отложения. Легкие соусы-дипы на основе хумуса, каперсов или йогурта – дополнительный источник растительного белка. Супы из овощного или куриного бульона для снабжения микроэлементами без ущерба для фигуры. Попкорн – отличная низкокалорийная перекуска, особенно с травяными или натуральными приправами. Пицца на основе цельнозерновой или овсяной муки или сыра – хороший источник клетчатки и белка. Белковый омлет из 1 целого яйца и нескольких белков – много полезного протеина. Куриные котлеты с добавлением овощей, например цветной капусты – вкусное диетическое блюдо. Яблочное пюре как десерт или для выпечки – сладости пользы для фигуры. Макароны из гороха, нута или других бобовых – прекрасное сочетание вкуса и пользы. Масляный спрей для жарки вместо обычного масла – экономия калорий в любимых блюдах.

Напомним, названы 5 главных лайфхаков для быстрого похудения.

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