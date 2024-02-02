Готовьтесь к весенним урожаям: эксперты назвали овощи, которые нужно высаживать в феврале

Февраль – это идеальное время, чтобы начать выращивать овощи дома. Даже если у вас нет собственного сада, вы можете выращивать овощи на подоконнике.

Эксперт по садоводству Настя Васильчишина поделилась четырьмя "самыми простыми" овощами, которые можно вырастить дома в феврале, пишет Express.

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Когда сажать помидоры

Помидоры – один из самых популярных овощей, которые выращивают дома. Они не требуют много места и могут быть выращены в любом светлом месте.

Для выращивания помидоров выберите карликовые или мелкоплодные сорта, которые занимают меньше места. Перед посадкой семена замочите в воде с солью, чтобы отсеять некачественные. Затем замочите семена в растворе марганцовки для профилактики заболеваний.

Посадите семена в горшок на глубину около 1,5 см. Поливайте помидоры регулярно, чтобы почва не пересыхала.

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Когда сажать огурцы

Огурцы – еще один популярный овощ, который можно выращивать дома. Они также не требуют много места и могут быть выращены в любом светлом месте.

Для выращивания огурцов выберите самоопыляющиеся и раннеспелые сорта. Семена отберите и обработайте так же, как и семена помидоров. Посадите семена в горшок на глубину около 1,5 см.

Огурцы необходимо регулярно поливать, чтобы почва не пересыхала. Чтобы стимулировать рост, регулярно обрежьте верхушки растений.

Когда сажать редиску

Редис – это один из самых простых овощей, которые можно вырастить дома. Она не требует много места и может быть выращена в любом светлом месте.

Для выращивания редиса выберите узкий контейнер шириной из подоконника и высотой от 15 до 18 см. Семена замочите в воде на 20-30 минут и высадите в рыхлую, богатую гумусом почву.

Положите семена на глубину от 1 до 1,5 см на расстоянии от приблизительно 5 до 7 см друг от друга. Засыпьте семена землей, полейте землю теплой водой, а горшок накройте стеклянной емкостью или полиэтиленовой пленкой до появления первых ростков.

Когда сажать острый перец

Острый перец – это еще один овощ, который можно вырастить дома в феврале. Он не требует много места и может быть выращен в любом светлом месте.

Для выращивания острого перца прорастите семена, положив их на тарелку между двумя слоями влажной хлопковой ткани, марли или салфетки. Их следует держать во влажной среде, поэтому опрыскивайте их водой несколько раз в день в течение четырех-семи дней.

После появления всходов выберите самые здоровые с развитыми корнями и высадите их в горшок. Поместите саженцы корнем вниз на глубину примерно 0,5 см и осторожно засыпьте их землей. Регулярно поливайте перец и снабжайте ему как можно больше света.

Эти четыре овоща – отличный способ начать выращивать овощи дома. Они не требуют больших усилий и могут быть выращены даже в маленькой квартире.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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