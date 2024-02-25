Готовьтесь к весне: когда и как нужно опрыскивать сад от болезней и вредителей

Когда нужно возделывать растения и деревья в саду от вредителей и болезней

Весной сад нуждается в защите от болезней и вредителей. Для этого рекомендуется произвести четыре опрыскивания. Первое из них – искореняющее, которое проводят до пробуждения почек.

Следуя этим советам, которыми поделились на сайте zaxid.net, вы сможете защитить свой сад от болезней и вредителей и получить хороший урожай.

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Когда проводить первое опрыскивание:

Ориентируйтесь на температуру: когда днем стабильно держится +4-6°C, можно начинать обработку.

Это обычно вторая половина февраля – начало марта.

Деревья еще спят, потому можно использовать растворы с высокой концентрацией.

Чем обрабатывать:

Карбамид (мочевина) – эффективен против вредителей и возбудителей болезней.

– эффективен против вредителей и возбудителей болезней. Препараты меди (медный купорос, бордоская смесь, "Блу Голд") – защищают от кокомикоза, монилиоза, плодовых гнили.

(медный купорос, бордоская смесь, "Блу Голд") – защищают от кокомикоза, монилиоза, плодовых гнили. Железный купорос – борется с основными заболеваниями плодово-ягодных культур, а также эффективен против мха на стволах деревьев.

Варианты обработок:

Карбамид (700 г) + медный купорос (50 г) на 10 л воды. 300 граммов медного купороса на 10 литров воды. Бордосская смесь: 300 г медного купороса + 100-300 г негашеной извести на 10 л воды. "Блу Голд" (30 мл) на 5 л воды. Железный купорос (500 г) на 1-2 л воды довести объем до 10 л.

Рекомендации:

Произведите опрыскивание утром, когда деревья просохли после ночных заморозков.

Перед опрыскиванием уберите опавшие листья.

Возделывайте не только крону деревьев, но и приствольные круги.

Кусты смородины и жимолости просыпаются рано. Если почки на них уже разбухли, используйте препараты для второго опрыскивания или пропустите обработку.

Важно:

Железный купорос можно использовать для последней осенней и первой весенней отделки.

Медный купорос можно использовать осенью и весной, чередуя с железным купоросом.

Обязательно обновите побелку стволов деревьев или оберните их агроволокном, чтобы защитить от морозобоин.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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