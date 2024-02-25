Готовьтесь к весне: когда и как нужно опрыскивать сад от болезней и вредителей
Когда нужно возделывать растения и деревья в саду от вредителей и болезней
Весной сад нуждается в защите от болезней и вредителей. Для этого рекомендуется произвести четыре опрыскивания. Первое из них – искореняющее, которое проводят до пробуждения почек.
Следуя этим советам, которыми поделились на сайте zaxid.net, вы сможете защитить свой сад от болезней и вредителей и получить хороший урожай.
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Когда проводить первое опрыскивание:
- Ориентируйтесь на температуру: когда днем стабильно держится +4-6°C, можно начинать обработку.
- Это обычно вторая половина февраля – начало марта.
- Деревья еще спят, потому можно использовать растворы с высокой концентрацией.
Чем обрабатывать:
- Карбамид (мочевина) – эффективен против вредителей и возбудителей болезней.
- Препараты меди (медный купорос, бордоская смесь, "Блу Голд") – защищают от кокомикоза, монилиоза, плодовых гнили.
- Железный купорос – борется с основными заболеваниями плодово-ягодных культур, а также эффективен против мха на стволах деревьев.
Варианты обработок:
- Карбамид (700 г) + медный купорос (50 г) на 10 л воды.
- 300 граммов медного купороса на 10 литров воды.
- Бордосская смесь: 300 г медного купороса + 100-300 г негашеной извести на 10 л воды.
- "Блу Голд" (30 мл) на 5 л воды.
- Железный купорос (500 г) на 1-2 л воды довести объем до 10 л.
Рекомендации:
- Произведите опрыскивание утром, когда деревья просохли после ночных заморозков.
- Перед опрыскиванием уберите опавшие листья.
- Возделывайте не только крону деревьев, но и приствольные круги.
- Кусты смородины и жимолости просыпаются рано. Если почки на них уже разбухли, используйте препараты для второго опрыскивания или пропустите обработку.
Важно:
- Железный купорос можно использовать для последней осенней и первой весенней отделки.
- Медный купорос можно использовать осенью и весной, чередуя с железным купоросом.
- Обязательно обновите побелку стволов деревьев или оберните их агроволокном, чтобы защитить от морозобоин.
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
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