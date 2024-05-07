Гранатовый сок и не только: какие напитки следует пить для пофилактики тромбозов

Густая кровь может значительно повысить риски тромбообразования, поэтому для профилактики тромбозов и улучшения состояния кровеносной системы важно употреблять разжижающие продукты. Есть напитки, которые могут помочь этому. В них, в частности, гранатовый сок и вода. Об этом пишет Радиотрек.

Вода:

Рекомендации: В первую очередь, врачи советуют пить достаточное количество обычной негазированной воды – не менее 33 мл на каждый килограмм массы тела.

Вода поддерживает оптимальную вязкость крови, препятствуя образованию тромбов, а также способствует лимфодренажу и естественной детоксикации организма.

Гранатовый сок:

Состав: Содержит аминокислоты, витамин P, витамины группы B, необходимые для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы и кроветворной функции.

Гранатовый сок может быть очень полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно рекомендуется людям 50+ для профилактики возрастных проблем.

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Свекольный сок:

Содействует естественной детоксикации, выводит из организма соли тяжелых металлов, оптимизирует липидный состав крови, улучшая ее текучесть.

Диетологи советуют употреблять свекольный сок для профилактики тромбозов и улучшения общего состояния кровеносной системы.

Настои ягод:

Рекомендуемые ягоды: Черная смородина, рябина.

Черная смородина, рябина. Содержимое: Содержат витамины C и P, которые улучшают текучесть крови по сосудистой стенке, укрепляют стенки сосудов и поддерживают их здоровье.

Настои этих ягод являются доступным и эффективным способом разжижения крови и профилактики тромбозов.

Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно улучшить состояние кровеносной системы, снизить риски тромбообразования и сохранить здоровье на долгие годы.

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