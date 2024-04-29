Грибная уха: ароматное блюдо карпатской кухни

Это блюдо карпатской кухни, самобытное и очень ароматное.

Ее готовят в котлах, на открытом огне.

И я знаю как приготовить такую же дома.

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Інгредієнти:

• Сухі білі гриби/печериці — 70 г;

• Картопля — 2 шт;

• Цибуля — 1 шт;

• Морква — 1 шт;

• Борошно — 2-3 л;

• Твердий сир;

• Лавровий лист — 1 шт;

• Часник — 1 зубець.

Приготування:

1. Гриби замочити на ніч. Далі процідити настій і відставити.

2. В каструлю з водою кладемо нарізану картоплю і ставимо варитися.

3. Подрібнюємо грибочки та обсмажуємо на пательні.

4. Додаємо до бульйону!

5. Пасеруємо цибулю з морковкою, додаємо спеції.

6. На олії обсмажуємо борошно з паприкою. Змішуємо з овочами й ще пасеруємо 5 хвилин.

7. Додаємо сметану і проціджений грибний настій (приблизно 100 мл), щоб вийшов соус.

8. В кінці до соусу додаємо плавлений сирок для пікантності. І старанно перемішуємо до однорідності.

9. Додаємо соус до супу, спеції на смак та лавровий лист. Накриваємо кришкою і даємо настоятись протягом 20 хв, щоб юшка увібрала в себе весь аромат грибів.

Подавати гарячою, можна додати сметани.