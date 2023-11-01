Грохот Солнца мог бы разорвать перепонки: NASA опубликовали записи того, как "звучат" объекты Солнечной системы

Пустота простора поражает своей тишиной. Там, где атомы расположены так далеко друг от друга, что не позволяют распространять звуковые волны, любой крик заглушается, прежде чем он сможет начать свой путь.

Однако это не значит, что космос совершенно беззвучен. На практике, если бы мы могли услышать звуки, некоторые объекты в Солнечной системе издавали бы невероятный грохот. Об этом пишет Sciense Alert.

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Другие, возможно, не были бы слышны для нашего уха, но мы могли бы превратить плазменные волны, окружающие эти объекты, в аудиосигналы. Плазменные волны возникают, когда электроны попадают в ловушку магнитного поля вокруг крупных объектов, таких как планеты, и двигаются вдоль спирали.

С помощью преобразования частот плазменных волн в аудиосигналы, мы могли бы услышать их исступленный визг и стон. Каждый объект в солнечной системе имеет свой собственный звуковой профиль. Например, Солнце могло бы издавать мощный грохот из-за перемешивания конвекционных областей на его поверхности, размером больше штата Техас.

Ученые вычислили, что если бы звук мог распространяться в космосе, мы могли бы услышать Солнце как постоянный грохот, достигающий 100 децибелов, превосходящий пределы звукозаписи.

Первые звуки из космоса были записаны астрономом Карлом Гуте Янским в 1932 году. Он соорудил вращающийся радиотелескоп, известный как "Карусель Янского", для обнаружения определенного частотного диапазона радиоволн. Когда его данные начали поступать, он обнаружил постоянное фоновое шипение, которое оказалось не случайным шумом, а настоящим звуком галактики Млечный Путь.

Запуская зонды в космос, начиная со Спутника в 1957 году, мы начали получать больше данных, собранных приборами, находившимися на их бортах. Посреди этих устройств были средства для регистрации невидимых форм света и волн в плазме в хаотической среде вокруг планет Солнечной системы.

Радиоволны сами по себе не являются звуком; это форма света, в которой звуковая информация может быть закодирована. Принимая их, мы можем превратить их обратно в аудиосигналы. Такая технология известна и применяется, например, в мобильных телефонах.

Фактически мы даже услышали радиоволны из космоса, которые были переведены в устные слова. Радиоволны с Земли проникали в космос, и это свидетельствует о точности данных, собиравших эти приборы.

Плазменные волны, вращающиеся вокруг планет, также могут генерировать интересные звуки, известные как хор. Звуки, возникающие вследствие плазменных колебаний, могут напоминать щебет птиц или сигналы китов.

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Сатурн, с его сложной системой колец и спутников, мог бы звучать как саундтрек по научно-фантастическому фильму 1950-х годов. Даже спутники Юпитера имеют свои собственные сложные аудиопрофили. Было зафиксировано, как Европа и Ганимед издавали звуки плазмы, подобные миганию и роботическим сигналам.

И хотя у Марса нет значимого магнитного поля, чтобы говорить о плазменных волнах, мы знаем, как звучат его ветры. Посадочный модуль InSight и марсоход Perseverance записали марсианские ветры, когда пыльные дюны пляшут по поверхности планеты.

Это еще не все – космос огромен и удивителен, и превращение света в звуки помогает ученым раскрывать скрытые детали Вселенной. Так что, если вы хотите почувствовать себя очень маленькими, вы можете послушать, как много миллионов световых лет отдаленной сверхмассивной черной дыры гудит в космосе.

NASA создала сборник звуков космоса, который можно послушать на их веб-сайте NASA Science. Также вы найдете много других ресурсов на канале YouTube под названием "Space Audio", которым руководит волонтер из Университета Айовы. Итак, если вам нужно увлекательное аудиосопровождение для вечеринки, пробежки или расслабляющей горячей ванны, эти ресурсы помогут вам погрузиться в космические звуки.

Ранее ученые обнаружили огромную пустоту во Вселенной в ширину 330 млн световых лет.

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