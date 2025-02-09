Грустно точно не будет: топ игривых пород кошек

Выбор домашнего питомца часто отражает характер его владельца. Если одни люди предпочитают спокойных и кротких кошек, то другие ищут активных и игривых питомцев, которые всегда готовы к приключениям.

Обычно от домашнего любимца ожидают общительности и хорошего поведения, чтобы он ладил с людьми и не устраивал хаос в доме. Однако характер обычного кота может быть неожиданным сюрпризом. Именно поэтому при выведении пород селекционеры стремились подчеркнуть некоторые особенности животных. Некоторые кошки идеально подойдут для спокойного отдыха на диване, а другие для активных игр и веселых забав. Об этом пишет Фокус.

Топ-5 самых игривых пород кошек Абисинская кошка

Абисинская кошка – одна из древнейших пород, по своему строению напоминающая священных кошек Древнего Египта. Изящные, стройные и гармонично сложенные, эти животные очаровывают своей грацией и выразительной окраской.

Абисинцы очень умны, энергичны и очень любят играть. Они легко осваивают пространство квартиры, охотно лазают по шкафам и даже могут покорять дверные проемы. Им часто бывает мало пространства, поэтому желательно обеспечить достаточно места для активности. Интересно, что именно эти кошки были домашними питомцами таких звезд, как Дэвид Бови и Николас Кейдж.

Японский бобтейл

Эта порода известна своим необычным коротким хвостом, имеющим уникальную форму у каждого отдельного кота. Японские бобтейлы издавна ценятся за игривость и дружелюбный характер.

В Японии они явились из Китая и быстро покорили сердца аристократов. Их даже выгуливали на поводках. Известно, что бобтейлы отличились в борьбе с нашествием мышей, после чего стали настоящими звездами.

Эти кошки любят активные игры, в частности гоняться за мячиками и приносить игрушки, похожим образом на собаки. Также у них есть интересная привычка – когда они сидят, то поднимают одну кавычку, которая выглядит очень мило.

Бенгальская кошка

Гибрид дикой бенгальской кошки и домашнего кота, бенгалы сохранили многие инстинкты своих предков. Они активны, любознательны и очень любят играть.

В отличие от распространенных стереотипов, бенгальские кошки не агрессивны, но очень независимы. Они любят игры в пятнашки, охоту на игрушечных мышей и обожают исследовать новые территории. Кроме того, они довольно "болтливые" - их звуки могут напоминать скрежещение или особое мурлыканье.

Мэйн-кун

Несмотря на свой величественный вид, мейн-куны – ласковые, дружелюбные и игривые коты. Благодаря сочетанию разума и нежности они получили прозвище "нежный великан".

Эти кошки легко учатся разным трюкам, быстро осваивают выгул на поводке и даже любят воду, что делает их одной из немногих водолюбивых пород. Мейн-куны очень привязываются к хозяевам и требуют много внимания и активных развлечений.

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Турецкая ангора

Одна из старейших пород, являвшаяся любимицей европейской знати еще с XVI века. Турецкие ангоры имеют мягкую шерсть, пушистый хвост и изящный вид, что делает их очень привлекательными.

Эти кошки очень умны и любознательны. Они любят сопровождать хозяина по всем делам и нередко привязываются к одному человеку. Ангоры обожают игры, могут часами гоняться за игрушками и даже научиться приносить предметы. Они не переносят одиночества и нередко меняют манеру мяуканья, когда общаются с людьми. Кроме того, эти кошки способны открывать дверь, включать свет и даже любоваться водой, текущей из крана.

Другие игривые породы

К самым активным котам также относятся девон-рексы, сфинксы, бирманские кошки, корниш-рексы, турецкий ван, оцикет и шотландские вислоухие кошки. Все они отличаются высокой энергичностью и любовью к играм, так что если вы ищете веселого и подвижного пушистика, стоит обратить внимание именно на эти породы.

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