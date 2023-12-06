'Грустное божество' нашли в древней могиле в Греции (фото)

В Греции археологи обнаружили бюст женщины, датированный концом 4-го века до нашей эры. Он был найден вместе с 16 другими бюстами разных типов в женской могиле на восточном кладбище Амфиполя.

Экспонат поражает тем, что бюст, несмотря на течение времени, сохранил свой цвет, сообщает greekreporter. Фигура женщины одета в тунике и жупан, покрывающий затылок и плечи. Детали тканей, двойные бусы на шее, цветок, который она держит в правой руке, волосы, губы – переданы красным цветом.

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"Динамические штрихи черного цвета в оформлении глаз с большим успехом передают выражение сдержанной печали. Белое покрытие подчеркивает идеал красоты кожи того времени", – пишет издание.

По словам археологов, подобные бюсты находятся в домах, святилищах и гробницах. Они являются данью божествам, связанным с плодородием, размножением и восстановлением природы.

Амфиполь был важным древнегреческим полисом (городом), а позже римским городом, большие остатки которого можно увидеть до сих пор. Раскопки в городе и его окрестностях обнаружили важные постройки, древние стены и гробницы. Город сначала был колонией древних афинян и был местом битвы между спартанцами и афинянами в 422 году до нашей эры.

Позже это было место, где Александр Македонский готовился к походам.

Напомним, в Мексике нашли конусообразные гробницы с останками людей старше 3000 лет.

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