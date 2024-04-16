Грузовик за минуту: ученые исследовали, сколько мусора добавляется в океан каждый день

С момента своего изобретения пластик буквально заполонил планету, став одной из самых острых проблем современности. Ежегодное производство пластика стремительно растет, а его отходы загрязняют буквально все уголки земного шара.

Ожидается, что к 2040 году использование пластика удвоится, поэтому понимание его путей и мест накопления критически важно для защиты морских экосистем и дикой природы. В новом исследовании, проведенном австралийским научным агентством CSIRO и Университетом Торонто в Канаде, ученые сосредоточились на том, сколько пластика прячется в Мировом океане. Об этом пишет SciTechDaily

По словам старшего научного сотрудника CSIRO доктора Дениза Хардести, их работа стала первой попыткой оценить объем пластиковых отходов, которые попадают в Мировой океан, где они накапливаются, разбиваются на мелкие частицы и смешиваются с океанскими отложениями.

Известно, что ежегодно миллионы тонн пластикового мусора попадают в океаны, но ранее ученые не могли дать точную оценку того, какая их часть достигает дна.

Исследование показало, что океанское дно стало последним убежищем для большей части пластикового загрязнения: от 3 до 11 миллионов тонн пластика ежегодно оседает на дно морей и океанов.

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По словам ведущего автора исследования, доктора философии Университета Торонто Элис Чжу, на дне океана может скапливаться в 100 раз больше пластиковых отходов, чем плавающее на поверхности.

Более того, ученые обнаружили, что ежедневно в океане появляется объем пластиковых отходов, эквивалентный одному мусоровозу.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что скопление мусора вокруг континентов составляет всего около 45% от общей массы пластиковых отходов, а 54% отходов оседает на глубине от 200 до 11 000 метров.

Авторы исследования также обнаружили, что внутренние и прибрежные моря, невзирая на меньшую площадь, сдерживают примерно такое же количество пластиковой массы, что и Мировой океан.

Это исследование подчеркивает ужасающие масштабы загрязнения пластиком и указывает на необходимость немедленных действий по уменьшению его использования и защиты морских экосистем.

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