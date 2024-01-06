Гусиные яйца: какая польза и что из них готовить

Гусиные яйца – это вкусный и питательный продукт, имеющий много преимуществ для здоровья. Они больше куриных яиц, имеют более насыщенный вкус и более высокое содержание жира.

В частности, гусиные яйца являются хорошим источником белка, витаминов и минералов, пишет Cookist.com.

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Преимущества гусиных яиц: Содержит около 13 г белка, 2000 МЕ витамина А, около 20 МЕ витамина D, 1,5 мг витамина Е, 0,9 микрограмма витамина В12, 1,2 мг железа и около 110 мг калия.

Гусиные яйца можно готовить разными способами, как и куриные яйца. Их можно варить, жарить, добавлять в тесто для выпечки или делать из них омлет.

Как варить гусиные яйца.

Варить гусиные яйца нужно дольше куриных яиц. Для мягкого яйца их нужно варить 10-12 минут, для крутого – 15-17 минут.

Как жарить гусиные яйца

Гусиные яйца можно жарить на сковороде или в мультиварке. Для этого разогрейте сковороду или мультиварку с небольшим количеством растительного масла. Разбейте яйцо на сковороду или чашу мультиварки. Жарьте или запекайте яйцо до желаемой консистенции.

Какие яйца более полезны: куриные или гусиные?

Гусиные яйца более питательны, чем куриные яйца. Они содержат больше белка, витаминов и минералов. Однако они также содержат больше жира, чем куриные яйца.

В частности, гусиное яйцо обеспечивает девять процентов суточной нормы кальция, 19 процентов витамина А и 29 процентов железа.

Оно также содержит 53,1 мг селена, что в три с половиной раза превышает количество, содержащееся в курином яйце. Гусиные яйца также являются хорошим источником лютеина, антиоксиданта, полезного для глаз и кожи.

Гусиное яйцо содержит 379 мг холина, питательного вещества, относящегося к группе витаминов группы В. Рекомендуется принимать до 425 мг холина взрослой женщине и 550 мг взрослому мужчине. Холин является важным питательным веществом, способствующим развитию клеток и клеточной связи.

Гусиные яйца также содержат больше белка и холестерина, чем куриные.

Если вы ищете яйца, являющиеся хорошим источником белка и витаминов, гусиные яйца – это хороший выбор. Однако если вы пытаетесь контролировать потребление жира, куриные яйца являются более здоровым выбором.

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