Химики раскрыли 'тысячелетнюю тайну' причин головной боли от красного вина

Красное вино считается наиболее полезным алкогольным напитком. Однако мало кто решается его пить ввиду головной боли, которая часто возникает после употребления этого напитка.

Новое исследование Калифорнийского университета в Дэвисе прояснило эту "давнюю тайну" и объяснило, почему от вина бывает головная боль, не связанная с похмельем.

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Исследователи считают, что виновным в этом является флаванол кверцетин, который, естественно, содержится в винограде и других фруктах. Кверцетин, взаимодействуя с алкоголем, превращается в глюкуронид кверцетина, блокирующего метаболизм алкоголя.

В присутствии кверцетин-глюкуронида нарушается вторая стадия расщепления алкоголя, что ведет к накоплению токсического ацетальдегида. Высокий уровень этого вещества может вызвать головные боли, покраснение лица и тошноту. Некоторые люди, особенно те, у кого уже были мигрень или головная боль, могут быть более подвержены этому метаболическому нарушению.

Исследователи планируют сравнить эффект вызывания головной боли разными красными винами, чтобы подтвердить свою теорию. Если это удастся, это откроет возможность дальнейших исследований и понимания влияния кверцетина на индивидуальную склонность к головным болям от красного вина.

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