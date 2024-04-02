Хитрость, которая позволит сохранить чеснок круглый год: не изменит вкус и не потеряет витаминов

Чеснок – не просто кулинарный ингредиент, он является настоящим сокровищем с точки зрения полезных свойств. Но хранить долгое время свежим этот продукт не просто.

Специалисты раскрыли секреты сохранения этого клада в течение всего года. Технологии замораживания и засолки станут вашими лучшими союзниками в борьбе за ароматный и полезный чеснок.

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Самый эффективный способ сохранения чеснока – замораживание. Этот метод помогает сохранить все ароматические и вкусовые качества этого замечательного растения. Просто очистите чеснок, положите его в герметичный контейнер или пакет и поместите в морозильник. Через 12 месяцев вы можете наслаждаться свежим чесноком, как будто вы только что его приобрели.

Не менее эффективным методом является засолка чеснока, таким образом чеснок будет "консервированным". Просто размельчите его и поместите в банку с солью. Таким образом, вы сможете сохранить его на более длительный срок и использовать по необходимости. Будьте уверены, что вкус и полезные свойства чеснока останутся неизменными.

Специалисты советуют поместить чеснок в герметичный контейнер во избежание поглощения других запахов холодильником. Запишите дату замораживания или засолки на контейнере, чтобы вовремя использовать чеснок.

Если вам нужно начистить много чеснока за короткий промежуток времени, то узнайте, как это легко сделать.

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