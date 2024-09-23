Хитрый тест по ПДД: кто из водителей должен пропустить трамвай

Задание по теме приоритета маршрутных транспортных средств. Какой из водителей авто должен уступить дорогу трамваю в ситуации показанной на рисунке?

Эту задачу опубликовал YouTube-канал "За! Правилами".

Возможные варианты ответов:

Только водитель красной машины. Только водитель синей машины. Оба должны пропустить трамвай. Ни один из автомобилей не обязан пропускать трамвай.

Разбор задачи

Кто уступит?. Источник: ''За! Правилами'' Кто уступит?. Источник: ''За! Правилами''

Два автомобиля двигаются по прямой на дороге, один трамвай въезжает в депо, а другой уезжает из него.

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Пути транспортных средств пересекаются, поэтому одному из них нужно уступить дорогу.

Ошибочно думать, что оба трамвая имеют приоритет над автомобилями в ситуации, изображенной на рисунке, поскольку трамвайные пути здесь пересекают дорогу для нерельсовых транспортных средств за пределами перекрестка (въезд и выезд из трамвайного депо не считаются перекрестком).

Читаем пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Таким образом водитель синего автомобиля имеет неоспоримое преимущество над трамваем, который выезжает из депо и проедет первым.

В то же время водитель красного автомобиля должен уступить дорогу трамваю, который не выезжает, а, наоборот, направляется в депо.

Правильный ответ №1

Также предлагаем решить сложный тест для опытных автовладельцев.

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