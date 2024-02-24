Хлеб в рукаве с румяной корочкой: лайфхак приготовления
Хлеб в рукаве с румяной корочкой: лайфхак приготовления
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ХЛЕБ В РУКАВИ
Именно выпекание в рукаве обеспечивает такую румяную корочку. Знали такой лайфхак.
Да, это не привычный для всех нас способ выпечки. Но из-за того, что хлеб готовится в рукаве, он будет еще и очень нежным внутри
Ингредиенты:
• Вода – 400 мл;
•Сахар – 1,5 ч.л;
• Соль – 1 ч.л;
• Дрожжи сухие – 12 г;
• Мука пшеничная – 600 г;
• Масло в тесто 2 ст.л. (+ 3 ст.л. для смазывания поверхности).
Процесс приготовления:
1. Замесить тесто, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 2 часа.
2. Затем обмять, придать форму батона и присыпать мукой.
3. Острым ножом сделать надрезы.
4. Поместить в рукав и оставить на 15 мин.
5. Духовку разогреть до 180°.
6. Выпекать в течение 1 часа или до румяной корочки.
Готово.