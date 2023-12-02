Хлопок или вискоза: постель из какой ткани лучше выбирать постель

Выбор постельного белья – задача важная, ведь хочется, чтобы ткань была высококачественной и приятной на ощупь, без колтунцев и зацепок, и не теряла своего цвета. ТСН подскажет, как правильно выбирать постельное белье.

Как выбрать постельное белье: варианты материала

Представляем список наиболее распространенных материалов для постельных комплектов, чтобы легче было разобраться в их преимуществах и недостатках.

Хлопок

Самый популярный материал для постельных комплектов. Хлопок не выцветает, не рвется, и отлично впитывает влагу. При высоких температурах может сокращаться в размере, но это качественный, хоть и не дешевый выбор, требующий утюжка.

Полиэстер

Экономический вариант, который может быть любого цвета, не сминается и не садится. Долго остается ярким, впитывает влагу и запахи. Но из-за синтетических свойств не очень "дышит" и может быть неудобным для сна в жару.

Шелк

Дорогой, но роскошный вид и меньше всего собирает бактерии. Хотя скользит, требует особого ухода при стирке и глажке.

Вискоза

Изготовлена из целлюлозы, приятна на ощупь и дышит, но слабо впитывает влагу. Не подходит для летнего зноя и требует осторожного ухода.

Лен

Приятен для тела, экологичен и выдерживает многократную стирку. Обладает высокой терморегуляцией и не образует колтунцев, но может быть дорогим и мнеться.

Какое постельное белье лучше по качеству: варианты плетения нитей

Часто изготовители отмечают в составе не материал, а плетение нитей. Есть несколько вариантов плетения.

Сатин

Изготовлен из двух видов нитей, где изнанка – шершавая, а лицевая сторона – гладкая. Приятный на ощупь, идеален для зимы, но может быть неудобным в жару.

Безопасность

Крест-крестное плетение, дешевый вариант, сохраняющий тепло и пропускающий воздух. Неприхотлив в уходе.

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Поплин

Более тонкий, блестящий и приятный к телу вариант, который стоит меньше сатин.

Трикотаж

Гипоаллергенный и качественный материал, который хорошо тянется, идеален для простыней на резинке. Лучший вариант – хлопковый трикотаж.

Напомним, мы уже писали, как стирать постельное белье.

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