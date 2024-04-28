Хорошая альтернатива утром: какие 7 напитков бодрят не хуже кофе
Кофе утром для многих людей стал ритуалом. Она помогает прогнать сонливость и наполниться энергией. Однако, если горький привкус кофе вам не нравится, или вы просто хотите попробовать что-то новое, есть много других напитков, которые помогут вам взбодриться.
Это лишь несколько из многих альтернатив кофе, которые помогут вам взбодриться с утра. Экспериментируйте и найдите то, что вам нравится, пишет molbuk.ua.
Читайте также: Эксперт ответил о котором стоит пить кофе утром
Вот 7 альтернатив кофе, которые вы можете попробовать:
1. Цикорий:
- Корень цикория можно обжаривать, измельчать и заваривать как кофе.
- Напиток имеет схожий вкус, но не содержит кофеина.
- Цикорий богат инулином, который способствует пищеварению и поддерживает здоровье кишечника.
- Важно: беременным и кормящим грудью женщинам рекомендуется избегать употребления цикория.
2. Матча:
- Это разновидность зеленого чая, который производится из измельченных листьев чайного куста.
- Матча имеет свежий, немного земляной вкус.
- Содержание кофеина в ней может быть больше или меньше, чем в кофе, в зависимости от способа приготовления.
- Матча содержит многие антиоксиданты, которые могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.
3. Вода с лимонным соком:
- Это отличный способ начать день без кофеина и калорий.
- Лимонный сок богат витамином С, который важен для иммунитета и здоровья кожи.
- Он также необходим для образования коллагена, обеспечивающего эластичность кожи, сухожилий и связок.
4. Чай ройбуш:
- Это напиток без кофеина из Южной Африки.
- В отличие от кофе и других чаев, ройбуш содержит мало таннинов, которые могут препятствовать усвоению железа.
- Тем не менее, ройбуш богат другими антиоксидантами.
- Он имеет немного сладковатый, фруктовый аромат.
5. Массало:
- Это черный чай со специями, обладающий крепким вкусом и умеренным количеством кофеина.
- Исследования показывают, что черный чай может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Масала также обладает антиоксидантными свойствами и может улучшать умственную активность.
6. Вода с яблочным уксусом:
- Яблочный уксус может улучшить чувствительность к инсулину и уровень сахара в крови.
- Для приготовления напитка добавьте 1-2 столовые ложки сырого яблочного уксуса в 1 стакан холодной воды.
- По желанию можно добавить мед или другой подсластитель.
- Важно: не пейте концентрированный уксус яблочный, ведь он содержит много уксусной кислоты.
7. Комбуча:
- Это ферментированный чай, содержащий пробиотики, уксусную кислоту и антиоксиданты.
- Комбуча может укреплять иммунную систему, улучшать уровень холестерина и стабилизировать уровень глюкозы в крови у людей с диабетом.
- Важно: людям с хроническими заболеваниями кишечника и пищеварительной системы следует избегать употребления комбучей.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!