Хорошая альтернатива утром: какие 7 напитков бодрят не хуже кофе

Кофе утром для многих людей стал ритуалом. Она помогает прогнать сонливость и наполниться энергией. Однако, если горький привкус кофе вам не нравится, или вы просто хотите попробовать что-то новое, есть много других напитков, которые помогут вам взбодриться.

Это лишь несколько из многих альтернатив кофе, которые помогут вам взбодриться с утра. Экспериментируйте и найдите то, что вам нравится, пишет molbuk.ua.

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Вот 7 альтернатив кофе, которые вы можете попробовать:

1. Цикорий:

Корень цикория можно обжаривать, измельчать и заваривать как кофе.

Напиток имеет схожий вкус, но не содержит кофеина.

Цикорий богат инулином, который способствует пищеварению и поддерживает здоровье кишечника.

Важно: беременным и кормящим грудью женщинам рекомендуется избегать употребления цикория.

2. Матча:

Это разновидность зеленого чая, который производится из измельченных листьев чайного куста.

Матча имеет свежий, немного земляной вкус.

Содержание кофеина в ней может быть больше или меньше, чем в кофе, в зависимости от способа приготовления.

Матча содержит многие антиоксиданты, которые могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

3. Вода с лимонным соком:

Это отличный способ начать день без кофеина и калорий.

Лимонный сок богат витамином С, который важен для иммунитета и здоровья кожи.

Он также необходим для образования коллагена, обеспечивающего эластичность кожи, сухожилий и связок.

4. Чай ройбуш:

Это напиток без кофеина из Южной Африки.

В отличие от кофе и других чаев, ройбуш содержит мало таннинов, которые могут препятствовать усвоению железа.

Тем не менее, ройбуш богат другими антиоксидантами.

Он имеет немного сладковатый, фруктовый аромат.

5. Массало:

Это черный чай со специями, обладающий крепким вкусом и умеренным количеством кофеина.

Исследования показывают, что черный чай может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Масала также обладает антиоксидантными свойствами и может улучшать умственную активность.

6. Вода с яблочным уксусом:

Яблочный уксус может улучшить чувствительность к инсулину и уровень сахара в крови.

Для приготовления напитка добавьте 1-2 столовые ложки сырого яблочного уксуса в 1 стакан холодной воды.

По желанию можно добавить мед или другой подсластитель.

Важно: не пейте концентрированный уксус яблочный, ведь он содержит много уксусной кислоты.

7. Комбуча:

Это ферментированный чай, содержащий пробиотики, уксусную кислоту и антиоксиданты.

Комбуча может укреплять иммунную систему, улучшать уровень холестерина и стабилизировать уровень глюкозы в крови у людей с диабетом.

Важно: людям с хроническими заболеваниями кишечника и пищеварительной системы следует избегать употребления комбучей.

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