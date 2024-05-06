Хорошо влияют на пищеварение и сосуды: какие чая полезно пить утром

Многие начинают свой день с чашки горячего чая. Однако какой чай лучше выбрать на завтрак? Различные виды чая обладают разными свойствами и могут по-разному влиять на организм.

Какой чай выбрать – зависит от ваших потребностей и предпочтений. Попробуйте разные виды чая и найдите тот, который вам больше всего нравится. Об этом пишет womanlife.

Читайте также: Эксперт ответил о котором стоит пить кофе утром

Вот несколько чаев, которые рекомендуется пить по утрам:

1. Зеленый чай:

Богат антиоксидантами, которые помогают снизить риск развития некоторых видов рака и поддерживают иммунную систему.

Содержит кофеин, стимулирующий работу мозга и ускоряющий обмен веществ.

2. Мятный чай:

Помогает при заложенности носа и простудных заболеваниях.

Улучшает пищеварение и уменьшает образование газов.

Не содержит кофеина, поэтому оказывает успокаивающее действие на организм.

3. Чай с имбирем:

Богат антиоксидантами, которые борются с воспалениями и предотвращают хронические заболевания.

Снимает головные боли и мигрени.

Снижает кровяное давление.

4. Чай с женьшенем:

Добавляет энергию, улучшает работу мозга и снимает стресс.

Снижает уровень сахара в крови.

Регулирование соотношения плохого и хорошего холестерина.

Улучшает кровообращение.

5. Чай из гибискуса:

Помогает очистить сосуды от холестерина.

Снижает давление.

Регулирование уровня сахара в крови.

Поддерживает здоровье иммунной системы благодаря высокому содержанию витамина С.

Помните:

Лучше пить чай из листовых сортов, а не из пакетиков.

Не добавляйте в чай сахар, чтобы сохранить его полезные свойства.

Пейте чай теплым, а не горячим.

Не употребляйте чай в голодный желудок.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!