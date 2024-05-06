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Хорошо влияют на пищеварение и сосуды: какие чая полезно пить утром

Игорь Романько

Какие виды чая полезно пить утром
Какие виды чая полезно пить утром. Источник: miychay.com

Многие начинают свой день с чашки горячего чая. Однако какой чай лучше выбрать на завтрак? Различные виды чая обладают разными свойствами и могут по-разному влиять на организм.

Какой чай выбрать – зависит от ваших потребностей и предпочтений. Попробуйте разные виды чая и найдите тот, который вам больше всего нравится. Об этом пишет womanlife.

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Вот несколько чаев, которые рекомендуется пить по утрам:

1. Зеленый чай:

  • Богат антиоксидантами, которые помогают снизить риск развития некоторых видов рака и поддерживают иммунную систему.
  • Содержит кофеин, стимулирующий работу мозга и ускоряющий обмен веществ.

2. Мятный чай:

  • Помогает при заложенности носа и простудных заболеваниях.
  • Улучшает пищеварение и уменьшает образование газов.
  • Не содержит кофеина, поэтому оказывает успокаивающее действие на организм.

3. Чай с имбирем:

  • Богат антиоксидантами, которые борются с воспалениями и предотвращают хронические заболевания.
  • Снимает головные боли и мигрени.
  • Снижает кровяное давление.

4. Чай с женьшенем:

  • Добавляет энергию, улучшает работу мозга и снимает стресс.
  • Снижает уровень сахара в крови.
  • Регулирование соотношения плохого и хорошего холестерина.
  • Улучшает кровообращение.

5. Чай из гибискуса:

  • Помогает очистить сосуды от холестерина.
  • Снижает давление.
  • Регулирование уровня сахара в крови.
  • Поддерживает здоровье иммунной системы благодаря высокому содержанию витамина С.

Помните:

  • Лучше пить чай из листовых сортов, а не из пакетиков.
  • Не добавляйте в чай сахар, чтобы сохранить его полезные свойства.
  • Пейте чай теплым, а не горячим.
  • Не употребляйте чай в голодный желудок.

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Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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