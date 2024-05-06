Хорошо влияют на пищеварение и сосуды: какие чая полезно пить утром
Многие начинают свой день с чашки горячего чая. Однако какой чай лучше выбрать на завтрак? Различные виды чая обладают разными свойствами и могут по-разному влиять на организм.
Какой чай выбрать – зависит от ваших потребностей и предпочтений. Попробуйте разные виды чая и найдите тот, который вам больше всего нравится. Об этом пишет womanlife.
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Вот несколько чаев, которые рекомендуется пить по утрам:
1. Зеленый чай:
- Богат антиоксидантами, которые помогают снизить риск развития некоторых видов рака и поддерживают иммунную систему.
- Содержит кофеин, стимулирующий работу мозга и ускоряющий обмен веществ.
2. Мятный чай:
- Помогает при заложенности носа и простудных заболеваниях.
- Улучшает пищеварение и уменьшает образование газов.
- Не содержит кофеина, поэтому оказывает успокаивающее действие на организм.
3. Чай с имбирем:
- Богат антиоксидантами, которые борются с воспалениями и предотвращают хронические заболевания.
- Снимает головные боли и мигрени.
- Снижает кровяное давление.
4. Чай с женьшенем:
- Добавляет энергию, улучшает работу мозга и снимает стресс.
- Снижает уровень сахара в крови.
- Регулирование соотношения плохого и хорошего холестерина.
- Улучшает кровообращение.
5. Чай из гибискуса:
- Помогает очистить сосуды от холестерина.
- Снижает давление.
- Регулирование уровня сахара в крови.
- Поддерживает здоровье иммунной системы благодаря высокому содержанию витамина С.
Помните:
- Лучше пить чай из листовых сортов, а не из пакетиков.
- Не добавляйте в чай сахар, чтобы сохранить его полезные свойства.
- Пейте чай теплым, а не горячим.
- Не употребляйте чай в голодный желудок.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
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