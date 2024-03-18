Хот-дог по-украински: 5 рецептов

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Мой Топ 5 хот-догов по-украински

Специально для вас я приготовил мои любимые украинские хот-доги. Уверен, что каждый найдет свой любимый. Так что смотрите внимательно и выбирайте!

Крестьянский:

Гречневая бриош

Подкопченая сосиска

Печеное яблоко

Кровяная колбаса

Укроп, майонез с чесноком и укропом, и добавил еще жареные семена подсолнечника

Полесский:

Солодовая булка

Кетчуп и жареный лук

Сосиска с клюквой

Квашеная капуста

Хрен, шкварки

Майонез с петрушкой

Тот самый с детства:

Белая булка

"Корейская" морковь

Молочная сосиска

Кетчуп и детство

Киевская лепешка:

Вкусная сосиска

Дрожжевое тесто

Все пожарить во фритюре

И уже вкусно

Закарпатский:

Солодовая булка

Сосиска из ДорБля

Картофель фри

Жареный лук с беконом

Майонез с чесноком

Бринза

БОРЩ:

Темная булка

Салат из красной капусты с майонезом

Казацкая сосиска

Борщевая заправка

Горчица, майонез с чесноком

Луковые чипсы и укроп

А каков ваш любимый Хот-Дог?