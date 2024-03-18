Хот-дог по-украински: 5 рецептов
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Мой Топ 5 хот-догов по-украински
Специально для вас я приготовил мои любимые украинские хот-доги. Уверен, что каждый найдет свой любимый. Так что смотрите внимательно и выбирайте!
Крестьянский:
Гречневая бриош
Подкопченая сосиска
Печеное яблоко
Кровяная колбаса
Укроп, майонез с чесноком и укропом, и добавил еще жареные семена подсолнечника
Полесский:
Солодовая булка
Кетчуп и жареный лук
Сосиска с клюквой
Квашеная капуста
Хрен, шкварки
Майонез с петрушкой
Тот самый с детства:
Белая булка
"Корейская" морковь
Молочная сосиска
Кетчуп и детство
Киевская лепешка:
Вкусная сосиска
Дрожжевое тесто
Все пожарить во фритюре
И уже вкусно
Закарпатский:
Солодовая булка
Сосиска из ДорБля
Картофель фри
Жареный лук с беконом
Майонез с чесноком
Бринза
БОРЩ:
Темная булка
Салат из красной капусты с майонезом
Казацкая сосиска
Борщевая заправка
Горчица, майонез с чесноком
Луковые чипсы и укроп
А каков ваш любимый Хот-Дог?