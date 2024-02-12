Хотят быть полезными: эксперты сказали, почему кошки любят клавиатуры

Кошки всегда свободны делать все, что пожелают. Их, в отличие от других домашних животных, невозможно научить выполнять определенные задачи, если они этого не хотят.

Одной из плохих привычек кошек есть сиденье на клавиатуре. Специалисты по Askmycats объяснили одержимость кошек ноутбуками и клавиатурами компьютеров.

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Почему кошки любят клавиатуры

Отмечается, что кошки постоянно стремятся быть "нужными" и "заметными" для своих хозяев. Коты – мастера манипуляции, и они знают, что, сидя на клавиатуре, они непременно привлекут ваше внимание.

К тому же от находящегося в рабочем состоянии ноутбука отходит тепло. Именно оно и привлекает животное.

Клавиатура вашего гаджета также может интересовать животное из-за звуков щелчка.

Что делать, если кошка мешает работать?

Создайте альтернативное место для сна: поставьте рядом с вашим столом удобный кошачий лежак или когтеточку. Учтите: перед тем, как сесть за компьютер, поиграйте с котом или погладьте его. Накройте клавиатуру: если вы не пользуетесь компьютером, накройте клавиатуру полотенцем или коробкой. Используйте специальные спреи: существуют спреи, отпугивающие кошек своим запахом.

Специалисты советуют не наказывать животное, которое устроилось на клавиатуре. Отучить кота от клавиатуры может быть непросто, но это может быть. Например, используйте игрушки и лакомство, чтобы поощрять кота сидеть в другом месте.

В конце концов, каждая кошка – это личность, и к каждой нужен свой подход. Попробуйте разные методы и найдите тот, который лучше всего подойдет вам и вашему пушистому другу.

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